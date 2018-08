Bodo Domžale začele zmagovati?

Aluminij – Krško (danes ob 19. uri, Planet 2)

Aluminij, ki je bil najprijetnejše presenečenje uvodnih dveh prvenstvenih krogov, je v zadnjih tekmah pričakovano popustil in jih tri od štirih izgubil. So pa Kidričani na domačem igrišču v treh tekmah dvakrat zmagali in bodo točke skušali osvojiti tudi danes. Morda jim do zmage pomaga nekdanji dragulj splitskega Hajduka Elvir Maloku, ki jih je okrepil med tednom. Na reprezentančni premor, ki je pred njimi, si seveda želijo oditi dobre volje, a težava je v tem, da si seveda istega želijo pri Krškem.

Krčani težko zmagujejo, a težko tudi izgubljali. S sedmimi točkami so na sedmem mestu, izgubili pa so v prvih šestih prvenstvenih tekmah samo enkrat. Resda so samo enkrat tudi zmagali, a s tremi točkami bi hitro skočili višje in na lestvici prehiteli tudi Aluminij. Prav to pa je verjetno tudi njihov cilj, čeprav je res, da bi bili verjetno zadovoljni že s točko. Toda poznavajoč njihovega trenerja Alena Ščulca na Štajersko prihajajo po vse tri.

Ni pa naloga lahka. Do zdaj so v Kidričevem gostovali štirikrat, a polnega izkupička domov niso prinesli niti enkrat. Dvakrat so izgubili, dvakrat pa remizirali.

Bodo Senijad Ibričić in soigralci začeli zmagovati? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Celje – Domžale (danes ob 21. uri, Planet 2)

Na nekdanjem reprezentančnem štadionu se bosta udarila prvoligaša, ki z začetkom nove sezone nista najbolj zadovoljna, vsaj kar se rezultatov tiče. Glede na prikazano na igrišču bi si oba zaslužila kakšno točko več, a trenutno so Celjani samo pri štirih in so celo samo enkrat zmagali. Domžalčani, ki smo jih po tem, kar so prikazali v Evropi, uvrščali tudi med tihe favorite za naslov, jih imajo pet več.

Celjani, ki so do zdaj kar štirikrat remizirali (nazadnje v prejšnjem krogu proti Mariboru v Ljudskem vrtu), bodo morali pod vodstvom Dušana Kosića počasi začeti zmagovati. Če ne bodo, se bo v klubu prižgal rdeč alarm. Tokrat bodo zaigrali brez Juiceja Lupete, ki je prejšnji teden prestopil v Olimpijo, prav zanimivo pa bo videti, ali bo na dan, ko se izteče poletna nogometna tržnica, zaigral Rudi Požeg Vancaš. Reprezentant, ki naj bi bil povsem blizu selitve v Belgijo.

Domžalčani, ki so se med tednom okrepili in k sebi zvabili še občasnega reprezentanta Gregorja Sikoška, so v zadnji dve tekmi izgubili in slab obraz pokazali predvsem na derbiju proti Olimpiji, bodo morali začeti zmagovati, če želijo potrditi besede o tem, kako konkurenčni so.

V Celju bodo morali nastopiti tudi brez glavnega trenerja Simona Rožmana in njegovega pomočnika Aleša Kačičnika, ki sta kaznovana, a to ne bi smela biti težava v lovu na točke, ki jih morajo nujno začeti nabirati, če ne želijo izgubiti stik z vodilnim Mariborom. Ne, če imaš v svojih vrstah nogometaše, kot so Senijad Ibričić, Agim Ibraimi, Tonči Mujan in še nekatere …

Prvoligaško dogajanje na Planet TV in Sportalu V sezoni 2018/19 lahko štiri tekme #PLTS na vsak krog spremljate v neposrednem televizijskem prenosu na programih Planet in Planet 2. Ob tem je na Planet 2 vsak ponedeljek ob 20. uri na sporedu še oddaja Goool!, ki jo vodi Dani Bavec. Več o razporedu tekem si lahko preberete TUKAJ.

Preberite še: