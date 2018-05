Za Bišćana ni dvoma: Hrvaško je vsaj za razred boljše od slovenskega, a …

Strateg Olimpije Igor Bišćan je pred največjim dosežkom v kratki trenerski karieri, saj se mu z zmaji nasmiha dvojna slovenska krona. Po sladki zmagi v Mariboru (3:2) je za hrvaški Index spregovoril o delu v Sloveniji in primerjal pogoje za igro ter kakovost prvenstev v sosednjih državah.

''V Ljubljani mi je lepo, povsod so me sprejeli zelo toplo. Ko so rezultati dobri, je vse v najlepšem redu, ko pa so manj uspešni, pa se zadeva spremeni. Tipična trenerska zgodba,'' je po dramatični zmagi Olimpije v enem izmed najbolj atraktivnih derbijev v zgodovini samostojne Slovenije zaupal Igor Bišćan hrvaškemu Indexu, katerega novinarji so obiskali največji dogodek 1. SNL in bili navdušeni nad spektaklom.

Odlični pogoji za igro v Slovenijo

Zagrebčan je zelo zadovoljen s kakovostjo travnatih površin na nogometnih objektih v 1. SNL. Foto: Urban Urbanc/Sportida Bišćan jim je malce bolj podrobno opisal slovenski klubski nogomet in okoliščine, v katerih se je znašel kot trener vodilne Olimpije. ''Kar se tiče slovenskega nogometa, je Maribor igral ligo prvakov in v treh tekmah ostal neporažen. S takšnim dosežkom se v nikoli močnejši ligi prvakov ne more pohvaliti veliko ekip s tega dela Evrope,'' je pohvalil evropski dosežek Maribora, ki je v skupini s finalistom Liverpoolom (njegovim nekdanjim klubom), četrtfinalistom Sevillo in moskovskim Spartakom osvojil tri točke. Ni pozabil niti na Domžale, ki so v zadnjem krogu kvalifikacij drago prodale kožo finalistu evropske lige Marseillu.

''Slovenske prvoligaške klube krasi organiziranost igre. Nekateri se zavedajo svojih slabosti in se zaradi tega skoraj celotno tekmo branijo pred svojim kazenskim prostorom, a ima vsak klub tudi nekaj dobrih in hitrim igralcev, zlasti Afričanov, ki ti lahko povzročajo težave v protinapadih. Travnate površine so v Sloveniji zelo dobre. Pogoji za igro so odlični. Je pa hrvaška liga zagotovo za en razred, če ne še več, boljša od slovenske. To je navsezadnje tudi logično, saj smo vendarle nogometna dežela z ogromno talentiranih mladih igralcev in veliko večjim bazenom nogometašev. Slovenci pa na drugi strani ponudijo toliko, kolikor imajo. Pri njih ni velikih šokov, tako da klubi ne izginjajo skoraj čez noč,'' ni trener Olimpije primerjal le kakovosti sosedskih prvenstev, ampak tudi pogoje za delo. Dal je vedeti, da je delo v slovenskem nogometnem okolju manj stresno od tistega, ki bi ga čakal na Hrvaškem.

Slovenci niso toliko nori na nogomet kot Hrvati

Nogometaši Olimpije ga obožujejo, v njihovih očeh velja za šefa z veliko začetnico. Osvojil jih je z delom, pristopom, pa tudi bogatim življenjepisom, ki ga je spremljal v igralski karieri. Navijači ga zvesto podpirajo, za kar jim je od srca hvaležen, saj se je zaradi zapravljene prednosti pred Mariborom že skoraj znašel v nemilosti klubskega vodstva. Kako pa je s pritiskom? Kako ga doživlja na sončni strani Alp?

Bo Olimpija prečkala ciljno črto pred Mariborom? Odgovor bi bil lahko znan že v sredo ... Foto: Vid Ponikvar

''V Sloveniji vlada nekoliko bolj mirno ozračje kot na Hrvaškem. Olimpija ima navijače, a ni veliko tistih, ki bi goreče spremljali ekipo na vsakem koraku, tako da ni prisotne dodatne nervoze. Maribor ima kot ekipa največjo podporo. Spremlja ga največ navijačev, obisk tekem ostalih klubov je veliko slabši,'' je strnil svoje vtise 40-letni Zagrebčan, ki mu je zelo všeč, da so nogometaši v Sloveniji deležni spoštovanja.

''Na splošno pa Slovenci niso toliko nori na nogomet kot mi. So pa kot država malce bolj urejeni od nas na področju pravosodja in še česa,'' je dejal trener, ki v obdobju, ko pelje Olimpijo proti prvemu mestu naproti, noče dajati daljših intervjujev. Govoriti želi šele takrat, ko se bo lahko pohvalil s konkretnim uspehom.

Lani najboljši v drugi hrvaški ligi

Milan Mandarić se je prvič v njegove sposobnosti prepričal, ko je vodil zagrebški Rudeš. Foto: Sportida Olimpija se pripravlja na sredino srečanje s Krškim. Če bo v zadnjih dveh krogih osvojila vsaj štiri točke, bo ne glede na rezultate Maribora prvoligaško ciljno črto prečkala kot prva in poskrbela za ogromno slavje v prestolnici. To bi bil že drugi zaporedni naslov za Bišćana.

Nekdanji hrvaški reprezentant je v prejšnji sezoni vodil Rudeš, s katerim je osvojil drugo ligo in ga popeljal med hrvaško elito. Nato je prejel ponudbo Milana Mandarića in se preselil v Ljubljani, nasledniku pri majhnem zagrebškem klubu pa prepustil dobre temelje, ki so obrodili sadove.

Njegovi nekdanji izbranci so si v krstni sezoni v prvi hrvaški ligi priigrali obstanek. Nase so opozorili z edinstvenim podvigom, saj so vsaj enkrat premagali prav vsakega izmed štirih najmočnejših hrvaških klubov (Dinamo, Rijeka, Hajduk in Osijek). Bišćan je predlani kot trener drugoligaškega Rudeša v pokalu namučil ''šampionsko'' Kekovo Rijeko, ki je napredovala šele po podaljšku (v rednem delu je Rudeš po 0:3 izenačil na 3:3).

V sezoni 2016/17 je namučil Kekovo Rijeko v pokalu. Rečani so pozneje osvojili dvojno hrvaško krono. Bišćan lahko letos dvojno slovensko. Foto: Grega Valančič/Sportida

To je bila njegova edina trenerska izkušnja z večjimi hrvaškimi klubi, saj so lani poleti del njegovega vsakdana postali slovenski prvokategorniki. Zdaj ima priložnost, da Olimpijo po zanimivem dogajanju v spomladanskem delu, v katerem sploh še ni izgubil, popelje do dvojne krone. Če bo v sredo in nedeljo osvojil vsaj štiri točke ...