Bilo bi veliko presenečenje, če bi odjeknila kakšna stotica

Ob 1. januarja 2019 imajo nogometni klubi spet možnost, da prevetrijo svoje vrste, morda zapolnijo kakšno vrzel, a zdi se, da bo zimski prestopni rok razen nekaj izjem spet bolj ko ne sam sebi namen. Klubi, sploh tisti največji, po novem niso več naklonjeni januarskemu kadrovanju in temu primerna je tudi njihova aktivnost. To seveda ne ustavlja medijev, da pišejo in namigujejo na sanjske prestope, vredne več kot sto milijonov evrov.

Za zdaj je za edini resen prestop v januarskem prestopnem roku poskrbel londonski Chelsea, ki je za ameriškega najstnika Christiana Pulisica odštel 64 milijonov evrov. Čeprav je Američan s hrvaškimi koreninami odličen nogometaš in kljub le 20 letom že dolgo na sceni, se zdi odškodnina zelo visoka.

Borussii se smeji do ušes, Rossoneri ujeli

Brazilec obljublja, da bo novi Kaka. Foto: Reuters Pulisic je imel namreč z dortmundsko Borussio sklenjeno pogodbo le še do konca te sezone, kar pomeni, da so rumeno-črni v tej zgodbi veliki zmagovalci. Sploh zato, ker ofenzivno naravnan nogometaš ni želel podpisati nove pogodbe in bi konec junija Dortmund zapustil brez odškodnine.

Da je vse skupaj še bolj čudno, so modri Pulisica kot posojenega nogometaša pustili v Dortmundu, novim soigralcem se bo tako pridružil šele poleti.

Velja omeniti tudi nakup AC Milana. V svoje vrste so za 35 milijonov evrov iz Flamenga zvabili Brazilca Lucasa Paqueto. Ta obljublja, da bo novi Kaka, za trenutno tretji najvišji prestop v tej zimi pa so, zanimivo, poskrbele Češnje iz Bournemoutha, ki so mladega angleškega reprezentanta iz Liverpoola, Dominica Solankeja, pripeljale za 21,2 milijona evrov.

Guardiola v njem ni videl pravega potenciala, Real pač

Madridski Real, ki se po odhodu Cristiana Ronalda v Torino spopada s hudo krizo, je napad okrepil z najstnikom Man Cityja Brahimom Diazom. Otrok Malage je v Manchester prišel leta 2015 in v treh sezonah preskočil tri starostne razrede. Zaigral je tudi na nekaj tekmah v članski vrsti (15), a to so bile pokalne tekme, kar samo dokazuje, da mu Josep Guardiola ni zaupal resnejše vloge.

Pri Realu menijo drugače. Za 19-letnega ofenzivnega vezista so odšteli dobrih 17 milijonov evrov in z njim podpisali dolgoročno pogodbo. Omenimo še, da bo City, če ga Real čez nekaj let proda, prejel 15 odstotkov odškodnine, če odide v Manchester United, pa skoraj polovico (40 odstotkov).

Josep Guardiola pri Cityju ni našel prostora za Španca Brahima Diaza, bo pri Realu drugače? Foto: Reuters

Barcelona dobila branilski biser? Svojega novega člana so oznanili tudi pri Barceloni. Dogovorili so se za prestop francoskega centralnega branilca Jeana-Claira Todiba, ki se bo na Camp Nou brez odškodnine iz Toulousa preselil poleti. Gre za 19-letnega in kar 190 centimetrov visokega branilca, ki je odličen v igri z glavo, zaigra pa lahko tudi na položaju zadnjega veznega igralca. Pri Barceloni so zapisali, da gre za enega najobetavnejših nogometašev ne tem položaju. Ali je res tako, bo pokazal čas. Agreement with Jean-Clair Todibo (@jctodibo) for him to join the Club next season. 🔵🔴https://t.co/L1Ejgvhg1f — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2019

Aktiven je tudi Bayern: Pavard pride poleti, kdaj Odoi?

Ravno v sredo je športni direktor Bayerna Hasan Salihamdžić potrdil, da so se dogovorili za prestop s francoskim branilcem Benjaminom Pavardom. Bavarci bodo pri članu Stuttgarta plačali odkupno klavzulo v višini 35 milijonov evrov. Pavard se bo nemškemu prvaku pridružil 1. julija 2019.

Benjamin Pavard bo poleti oblekel dres münchenskega Bayerna. Foto: Reuters

Lahko se zgodi, da to ne bo edini zimski nakup Bayerna. Glasno se zanimajo za nakup bisera Chelseaja, komaj 19-letnega Calluma Hudsona-Odoia. Ta bi prišel kot zamenjava za odhajajoča veterana Francka Riberyja in Arjena Robbna, a tukaj se je vse skupaj malce zapletlo.

Ne samo da je cena najstnika ogromnih 39 milijonov evrov, po novem mu vse več priložnosti ponujajo tudi pri modrih. Igral je zadnji dve tekmi in se zelo izkazal. Trener Maurizio Sarri ga s tem želi prepričati, da ostane na Stamford Bridgeu, a po številnih virih je le še vprašanje časa, kdaj bo Anglež modri dres zamenjal za Bayernovega.

Kdo bi še lahko zamenjal sredino? Tukaj sta v prvi vrsti Aaron Ramsey, ki naj bi bil že dogovorjen z Juventusom, enako se trdi za Adriena Rabiota, ki naj bi se poleti preselil v Barcelono. Član PSG naj bi prejemal kar deset milijonov evrov letne plače. Cecs Fabregas se je že poslovil od svojih navijačev. Foto: Reuters Vrnitve v Evropo se nadeja tudi Yannick Carrasco, nekdanji soigralec Jana Oblaka pri Atleticu. Za belgijskega krilnega napadalca naj bi se ogrel predvsem Arsenal. Član Chelseaja Cesc Fabregas odhaja v Monaco k Thierryju Henryju, kjer bosta skupaj skušala Monaco ohraniti v prvoligaški druščini.

Govoric ne manjka, a o nečem je treba pisati

Philippe Coutinho se v Barceloni ne počuti najbolje. Tako se vsaj govori. Foto: Getty Images Veliko, morda celo preveč se spet piše o nakupih Manchester Uniteda. Čeprav je pretekli januar na Old Trafford prišel Alexis Sanchez, se zdi, da rdeči vragi v tem terminu tokrat ne bodo aktivni.

Začasni trener Ole Gunnar Solskjaer, ki je po prihodu na vroči stolček United popeljal do petih zaporednih zmag, je zadovoljen s svojimi možmi, a medijev to ne zaustavlja, da ne bi pisali o največjem angleškem klubu.

Omenja se branilec Napolija Kalidou Koulibaly, ki bi rdeče vrage stal več kot sto milijonov evrov. V povezavi z Unitedom se omenja tudi nekdanjega člana Liverpoola, Philippeja Coutinha, ki naj bi bil v Barceloni nesrečen in povsem nezadovoljen s svojim statusom.

Brazilec je lani pozimi v Španijo odšel za kar 130 milijonov evrov, zato bi Katalonci zahtevali vsaj toliko, če ne več.

Čeprav vse skupaj bolj spominja na pravljico kot karkoli drugega, so govorice razjezile navijače Liverpoola, ki si niti v najhujši nočni mori ne predstavljajo, da bi njihov nekdanji ljubljenec oblekel dres njihovega največjega sovražnika.

Christian Eriksen je vrhunski, a cene, ki jo zahteva Tottenham, ne bo plačal nihče. Foto: Reuters

Za Danca želijo novo rekordno odškodnino

Zelo zanimiv za snubce je že dalj čaka zvezdnik Tottenhama Christian Eriksen, a odškodnina, ki jo zanj zahteva predsednik Daniel Levy, je kar 250 milijonov evrov. To je celo več, kot so pred leti za Neymarja odšteli pri PSG (220 milijonov evrov) in podrli svetovni rekord. Številka je vse zainteresirane hitro ohladila, kar pomeni, da tudi iz te moke vsaj januarja ne bo kruha.

Spet je na površje prišel tudi Eden Hazard, ki ga Chelsea že dal časa uspešno drži v svojih krempljih, sam pa si želi v madridski Real. Madridčani bi ga takoj vzeli, a modri o kakšni prodaji nočejo niti slišati.