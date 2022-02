Bielsa ni več trener Leedsa, prihaja Američan?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni klub Leeds United se je razšel z argentinskim trenerjem Marcelom Bielso, ki je klub vodil zadnja tri leta in pol. Klub se je za to potezo odločil po seriji porazov, kot zadnji je Leeds v soboto v angleškem prvenstvu s 4:0 na gostovanju premagal Tottenham Hotspur.

To je bil četrti poraz Leeds Uniteda na zadnjih petih tekmah, na katerih je skupaj prejel kar 20 golov in se posledično močno približal repu lestvice. Trenutno je 16. "Leeds United lahko danes potrdi, da se je klub razšel z glavnim trenerjem Marcelom Bielso," so v sporočilu za javnost zapisali v klubu.

Šestinšestdesetletni argentinski strokovnjak Marcelo Bielsa je vodenje kluba prevzel junija 2018 in ga leta 2020 po 16 letih igranja v nižjih ligah popeljal med angleško elito.

"To je bila najtežja odločitev, kar sem jih moral sprejeti v času svojega mandata pri Leeds United, če upoštevam vse uspehe, ki jih je imel Marcelo s klubom," je ob tem dejal predsednik kluba Andrea Radrizzani.

Kot so še zapisali v klubu, bodo ime novega trenerja sporočili v ponedeljek. Prvi favorit je nekdanji trener nemških rdečih bikov iz Leipziga Jesse Marsch.