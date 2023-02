Napoved lepših časov za Šeška, slovenski dragulj žari od veselja

Benjamin Šeško, 19-letni dragulj slovenskega nogometa, v zadnjem obdobju pri Salzburgu ni izpadel le iz začetne enajsterice, ampak se tudi na spomladanskem uvodu v avstrijsko bundesligo ni pojavil na klopi, glede njegovega klubskega statusa pa tudi ni kazalo na nič spodbudnega. V prihodnji sezoni bo zastopal barve bogatega nemškega prvoligaša RB Leipzig, trener Matthias Jaissle pa je javno povedal, da so prejšnji teden dobili prednost štirje njegovi stanovski kolegi, ki prav tako igrajo v napadu in so bili v boljši formi od Slovenca.

Prvič v polno po treh mesecih

Benjamin Šeško bo nosil dres Salzburga do konca sezone, nato pa se bo preselil k rdečim bikom iz Leipziga. Foto: Guliver Image Ko je ostal na klopi tudi na odmevni prvi tekmi 1/16 finala evropske lige proti Romi in spremljal, kako so njegovi soigralci premagali Mourinhevo četo z 1:0, so se ljubitelji slovenskega nogometa zaskrbljeno spraševali, ali bo spomladanski del zaznamovala skromna minutaža najboljšega slovenskega napadalca.

Nato pa je nedeljska tekma, v kateri je Salzburg v Innsbrucku s 3:1 odpravil Tirol, nakazala, da bi bila lahko prihodnost Šeška v Mozartovem mestu vendarle lepša. Nekdanji up Krškega in Domžal resda znova ni začel dvoboja od prve minute, je pa vstopil v igro na začetku drugega polčasa, ko je zamenjal 23-letnega Malijca Sekouja Koito, le deset minut pozneje pa zatresel mrežo Tirolcev. To je bil njegov prvi zadetek v letu 2023. Nazadnje je pred tem proslavljal gol v Romuniji, ko je na prijateljski tekmi v Cluju zadel v polno za zmago Kekove čete (2:1), tik pred tem pa je bil 13. novembra uspešen še na prvenstveni tekmi v Celovcu.

Tri mesece pozneje je dočakal nov zadetek v avstrijski bundesligi, s katerim je nakazal, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri serijskih avstrijskih prvakih, ki jih v četrtek čaka atraktiven evropski spopad v Rimu, postopno prejemal vedno večjo minutažo. Morda že na povratni tekmi z Romo, kjer bo Salzburg iskal pot do osmine finala evropske lige.

Šeško: Če marljivo delaš, se ti vse povrne

Po zadetku v mreži Tirola, za katerega sta zaigrala oba slovenska legionarja Sandi Ogrinec in Žan Rogelj, si je vidno oddahnil. ''Zelo sem srečen, da sem dosegel zadetek, najbolj pa je pomembno, da je zmagala ekipa. Je pa ta zadetek tudi pomemben za mojo samozavest,'' je v pogovoru za Sky po koncu dvoboja dal vedeti, kako napadalci živijo od zadetkov in igralnih minut, ki jim jih nameni trener. Slednjih pa Šeško v letu 2023 ni imel v izobilju.

Benjamin Šeško je na dobri poti, da ubrani naslov avstrijskega prvaka. Po 18 krogih ima pred drugouvrščenim Sturmom šest točk prednosti. Foto: Guliverimage

Z dobro predstavo je dokazal trenerju, da bi mu lahko podal priložnost tudi v nadaljevanju sezone. Zaveda se močne konkurence v napadu, kjer se za praviloma dva položaja v konici napada poteguje vsaj pet zelo obetavnih in kakovostnih igralcev. ''Med nami poteka velik boj, v napadu smo zelo kakovostni. Vsak se skuša dokazati. Sam sem dal vse od sebe, da sem pomagal ekipi. Vsak izmed napadalcev v našem klubu se nahaja v takšnem položaju. To je treba sprejeti. Moraš ohraniti glavo pokonci in verjeti v svoje zmožnosti. Če marljivo delaš, se ti vse povrne,'' je prepričan, da se mu bo garanje na treningih izplačalo. V četrtek bo z ekipo gostoval na slovitem Olimpicu, kjer ga čaka obračun z Romo. To bo nova priložnost, da trenerja z dobro predstavo, če mu bo 34-letni Nemec namenil kakšno minuto, prepriča o tem, kako si zasluži več.

Vesela novica tudi za Matjaža Keka

Benjamin Šeško je bil lani najbolj pomemben člen slovenske reprezentance. Pa čeprav ima komaj 19 let. Foto: Guliverimage Če bo začel igrati bolj redno, si bo oddahnil tudi Matjaž Kek, selektor slovenske nogometne izbrane vrste, ki ga loči le še mesec dni od začetka kvalifikacij za Euro 2024. Slovenijo čaka najprej zahtevno gostovanje pri nepredvidljivem in močno oddaljenem Kazahstanu, nato pa sledi še domači test s San Marinom, eno najslabših reprezentanc na svetu, ki Sloveniji, tako je bilo že večkrat v preteklosti, ne bi smela povzročati resnejših težav.

S Šeškom v polni tekmovalni klubski formi bi bilo bistveno lažje. Radečan je namreč sodeloval pri večini reprezentančnih zadetkov v letu 2022. Kot strelec ali podajalec, vseeno, je predstavljal osrednjo moč slovenskega napada, na zadnjih tekmah pa se imenitno dopolnjeval z Andražem Šporarjem.

Ta je v boljši strelski formi od Šeška, na zadnjih treh tekmah je za Panathinaikos dosegel dva zadetka. V polno je zadel tudi v soboto, ko je proti Volosu izkoristil najstrožjo kazen za 2:0. Izmed Kekovih izbrancev, ki so se na zadnjih reprezentančnih seznamih znašli pod rubriko napadalcev, je poleg Šeška in Šporarja zadnji konec tedna zadel v polno tudi Luka Zahović (Pogon), kar je zagotovo spravilo selektorja v dobro voljo.

Žan Vipotnik je pri Mariboru v življenjski formi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida



Mariborčan pa se lahko pri izbiri napadalcev pred začetkom operacije Euro 2024 pozabava še z izzivom, ali bi bilo primerno reprezentanci priključiti tudi trenutno najbolj vročega slovenskega napadalca, 22-letnega Žana Vipotnika, ki je z 12 zadetki prvi strelec 1. SNL, v nedeljo pa je zatresel tudi mrežo Olimpije in se med strelce vpisal že na peti zaporedni tekmi. Na zadnjih devetih srečanjih je vsaj enkrat zadel v polno kar na osmih, v tem obdobju pa zbral 12 zadetkov. Kar se tiče Šeška, je za zdaj v najvišjem avstrijskem klubskem razredu za Salzburg dosegel 11 zadetkov. Šest v tej, pet pa v prejšnji sezoni.