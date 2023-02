Nepričakovan udarec za največjega dragulja slovenskega nogometa

Mladi slovenski nogometni as Benjamin Šeško uživa zadnje mesece najstniškega življenja. Konec maja bo dopolnil 20 let, kmalu po koncu sezone pa se bo tudi uradno preselil v Nemčijo. Do takrat bo branil barve avstrijskega serijskega prvaka Salzburga, kjer pa mu letos ne cvetijo rožice. Na uvodni spomladanski tekmi avstrijskega prvenstva namreč sploh ni kandidiral za dvoboj z ekipo Austria Lustenau (4:0). Njegov trener je ocenil, da so v tem trenutku v boljši formi štirje soigralci, ki igrajo na podobnem položaju.

Lani je nakazal, da je dokončno dozorel, in se iz obetavnega mladeniča prelevil v nogometnega velemojstra, ki ne pleni pozornosti le z atraktivnimi zadetki, ampak tudi osvajanjem prostora in nesebičnimi podajami. Postal je najmočnejše orožje slovenske izbrane vrste in z zadetki ali podajami sodeloval pri večini zadetkov varovancev Matjaža Keka.

Za njegovo naklonjenost se je poleti potegovalo kar nekaj evropskih klubskih velikanov, nato pa je po tehtnem razmisleku ocenil, da bi bilo po koncu sezone kariero najbolje nadaljevati v Nemčiji. Iz Salzburga se bo preselil v vrste rdečih bikov iz Leipziga, pri katerih si bo delil slačilnico s Kevinom Kamplom.

Premalo zadetkov za napadalca njegovega kova

V tej sezoni avstrijskega prvenstva je na 16 nastopih dosegel pet zadetkov. Na klubski lestvici strelcev je na četrtem mestu. Foto: Guliverimage Benjamin Šeško je lani postal eden najbolj opevanih mladih napadalcev v Evropi, vedno več je bilo izborov, v katerih so ga tuji mediji uvrščali med obraze, ki bi lahko svetovnemu nogometu v prihodnosti ponudili še ogromno. Čeprav se je jeseni njegova kariera razvijala kot v pravljici, na družbenih omrežjih pa predvajala mojstrska reprezentančna zadetka, dosežena proti Švedski in Norveški, so za 19-letnega Radečana vendarle nastopili težki trenutki.

Ko so se pri Salzburgu sprijaznili z dejstvom, da bodo po koncu sezone izgubili dragulja slovenskega nogometa, je čez noč izgubil status rednega člana udarne enajsterice. Igralnih minut je bilo bistveno manj, tako na tekmah v Avstriji kot tudi v Evropi. Trpela je njegova statistika. Tega se je zavedal tudi selektor Kek.

Veselje po nepozabnem zadetku na Švedskem, ko je mrežo zatresel s spektakularnim volejem in poskrbel za enega najlepših golov v zgodovini slovenske reprezentance. Foto: Guliver Image

Čeprav je bil Šeško na začetku sezone programiran za enega največjih kandidatov za najboljšega strelca avstrijske bundeslige, se lahko do danes pohvali z "le" petimi zadetki (na 16 nastopih), kar je premalo za napadalca njegovega kova. Salzburg drvi novemu državnemu naslovu naproti, sodeč po uvodnem spomladanskem krogu, v katerem je moštvo iz Mozartovega mesta v soboto doma nadigralo Austrio Lustenau s 4:0 in se utrdilo na vodilnem položaju, pa prihajajoči meseci ne bodo osrečili mladega Slovenca.

Trener dal vedeti, da so drugi v boljši formi

34-letni nemški strateg Matthias Jaissle na uvodni tekmi spomladanskega dela avstrijske bundeslige Benjamina Šeška ni uvrstil niti na klop. Foto: Guliverimage Napadalec, za katerega je RB Leipzig odštel 24 milijonov evrov, je v soboto namreč doživel nepričakovan udarec, saj, čeprav v klubu ne poročajo o tem, da bi se spopadal s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami, sploh ni kandidiral za tekmo. Ni ga bilo niti na klopi. Trener Matthias Jaissle je ocenil, da so v tem trenutku v klubu v boljši formi številni njegovi soigralci. "V tem trenutku so drugi napadalci boljši," je po tekmi z Austrio Lustenau poudaril 34-letni Nemec in dodal, da se je pred srečanjem odločil, da bo na rezervno klop uvrstil le dva napadalca. Ker sta od prve minute igrala 22-letni Švicar Noah Okafor in 23-letni Brazilec Fernando, sta bila na klopi 23-letni Malijec Sekou Koita in 21-letni Avstrijec nigerijskih korenin Junior Adamu. Vsi štirje so v tem trenutku po mnenju trenerja v boljši formi od Šeška, ki se je tako na spomladanskem uvodu sezone moral zadovoljiti zgolj z vlogo gledalca.

Mladi slovenski napadalec se bo po koncu sezone preselil v Leipzig, kjer se bo pridružil enemu najboljših nemških klubov. Foto: Guliverimage

To je veliko razočaranje za nogometaša, ki mu napovedujejo imenitno kariero, a bi lahko do konca sezone, ko se bo preselil v Leipzig, izgubil redno tekmovalno formo. To bi bil udarec tudi za slovensko reprezentanco, ki bo prihodnji mesec vstopila v kvalifikacije za Euro 2024. Naprej bo gostovala v Kazahstanu, nato jo čaka bistveno lažje opravilo, domača tekma s San Marinom.

Pokalno slovo proti reprezentančnima soigralcema

Jon Gorenc Stanković je graškemu Sturmu pomagal do četrtfinalne zmage nad Salzburgom v avstrijskem pokalu. Črno-beli iz Gradca v prvenstvu zasedajo drugo mesto, za vodilnimi rdečimi biki zaostajajo šest točk. Foto: Guliverimage Šeško je v tej sezoni za Salzburg dosegel sedem zadetkov. V ligi prvakov je zaman čakal na strelski prvenec. Petkrat je bil uspešen v avstrijskem prvenstvu, dvakrat pa v pokalu, kjer je v začetku meseca izkusil bridko razočaranje. V četrtfinalu je namreč na domačem stadionu po izvajanju enajstmetrovk izgubil proti graškemu Sturmu, ki sta mu do napredovanja pomagala tudi Šeškova reprezentančna soigralca Tomi Horvat (prispeval je podajo za edini gol gostov) in Jon Gorenc Stanković.

Šeško je na tisti tekmi v igro vstopil šele ob koncu podaljška, v 115. minuti, nato bil natančen z bele točke, a to ni zadoščalo za napredovanje rdečih bikov. Salzburg se je poslovil, tako da v tej sezoni ne bo naskakoval nove avstrijske dvojne krone.

Šešku pri trenutnem klubskem statusu, mladi nemški strateg mu ne namenja veliko minut, ni pomagal niti odhod mladega hrvaškega napadalca Roka Šimića, ki se je pozimi v iskanju minutaže odpravil v Švico in za Zürich na štirih nastopih dosegel dva zadetka. Šeško je za zdaj na trenerjevi lestvici šele na petem mestu, do četrtka, ko Salzburg čaka nov velikanski izziv, pa bo težko skočil v ospredje. Tudi zaradi tega, ker so rdeči biki v soboto pokazali dobro igro, z dvema zadetkoma pa je v napadu izstopal Brazilec Fernando.