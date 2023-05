Igrali z Mariborom, a do naslova prišli z nameščanjem tekem

Beloruska nogometna zveza je sporočila, da so odgovorni v klubu organizirali nameščanje rezultatov in podkupovali igralce nasprotnih ekip. V nečedne posle sta bila vpletena še Energetik Minsk, ki je bil podprvak v prejšnji sezoni, ter Belšina Bobruisk, prav tako pa mnogi posamezniki, med njimi igralci in sodniki. Kaznovani so z denarnimi kaznimi ter suspenzi od šest mesecev do petih let.

Bate Borisov bo zavzel mesto Šahtjorja v kvalifikacijah za ligo prvakov v naslednji sezoni, je še sporočila beloruska nogometna zveza.

Šahtar je bil na začetku te sezone nasprotnik Maribora v kvalifikacijah za ligo prvakov. S skupnim izidom 2:0 so napredovali vijoličasti.

V Belorusiji trenutno ni slovenskih nogometašev.