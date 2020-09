Bayern zmagovalec nemškega superpokala

Nogometaši Bayerna so zmagovalci letošnje izvedbe nemškega superpokala. V današnjem obračunu v Münchnu so s 3:2 (2:1) premagali Borussio Dortmund. Za Bavarce je to v letu 2020 že peta lovorika po naslovu državnih in pokalnih prvakov in zmagah v ligi prvakov in evropskem superpokalu.