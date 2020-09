Začenja se v Berlinu, Kampl v Leverkusnu

Drugi krog nemškega prvenstva se začenja z obračunom v Berlinu med domačo Hertho in Eintrachtom in Frankfurta. Berlinčani so v prvem krogu ugnali Werder, Eintracht pa je razočaral proti novincem v ligi in osvojil le točko. Kevin Kampl bo v soboto z Leipzigom gostoval v Leverkusnu, Bayern, ki je v četrtek v svoj žep pospravil tudi evropski superpokal, pa se bo v nedeljo mudil pri Hoffeheimu.