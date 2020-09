Kevin Kampl začel novo sezono z odliko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona nemškega prvenstva se je začela z veličastno zmago Bayerna, ki je v petek napolnil mrežo Schalkeju (8:0). V soboto so na nemških zelenicah blesteli gostje, a le do derbija, v katerem je Borussia Dortmund na krilih Erlinga Brauta Haalanda nadigrala soimenjakinjo iz Mönchengladbacha. V nedeljo je RB Leipzig s pomočjo Kevina Kampla, odigral je 77 minut, premagal Mainz.

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki bi si ga mnogi želeli ponovno videti v državnem dresu, je odigral prvo tekmo v novi sezoni. Z RB Leipzigom je doma premagal Mainz (3:1), na igrišču pa prebil 77 minut. Dvoboj je na tribunah spremljalo 8.500 gledalcev.

Osmica Bayerna!

Med strelce se je proti Schalkeju vpisal tudi Robert Lewandowski. Foto: Reuters Čast začetka nove sezone je sicer v petek pripadla Bayernu kot branilcu naslova. Bavarci so nalogo opravili skorajda rutinsko, Schalke ni bil tekmec po meri, Serge Gnabry je dosegel prvi "hat-trick" v sezoni, Leroy Sane pa je dodal prvi zadetek v dresu Bayerna.

Bayern je tako napovedal, da bo tudi v tej sezoni vse po starem. Le ena sprememba bo glede na koronsko dogajanje po marcu - na tribune se v Nemčiji vračajo navijači. V Münchnu jih zaradi odločitve pristojnih oblasti zaradi porasta števila okužb v mestu ni bilo, danes pa so nekateri stadioni le doživeli delček navijaškega vzdušja. V Nemčiji zdaj sicer velja pravilo, da lahko gledalci zasedejo največ 20 odstotkov kapacitet objekta.

Kramarić ponovil podvig Gnabryja

V Bremnu so tako na tekmi s Hertho dovolili vstop 8000 navijačem, ki pa na koncu niso bili najbolj zadovoljni, saj je njihova ekipa izgubila z 1:4. Union Berlin pa je na svojo tekmo lahko dovolil 5000 navijačem, a tako kot v Bremnu so bili razočarani po porazu z 1:3 proti Augsburgu.

V zadnjem trenutku so vstop gledalcem, na stadion bi jih sicer lahko prišlo 9000, prepovedali v Kölnu. Proti Hoffenheimu je domača zasedba v sodnikovem dodatku izgubila z 2:3, junak tekme pa je bil Andrej Kramarić, ki je ponovil dosežek Gnabryja in tudi sam dosegel tri gole in tako razveselil novega trenerja Hoffenheima Sebastiana Hoenessa.

V Dortmundu se je na tribunah zbralo 9.300 gledalcev. Foto: Reuters

Eintracht Frankfurt pa je na tekmi z novinci iz Bielefelda na stadion spustil 6500 gledalcev, iz rok pa spustil zmago, potem ko je bil izid 1:1. Goste je v vodstvo povedel Cebio Soukou, za Frankfurt je izenačil Andre Silva. Razočaranje pa so doživeli tudi pri povratniku v bundesligo Stuttgartu, ki je doma z 2:3 izgubil s Freiburgom.

V večernem derbiju dveh soimenjakinj so zanesljivo slavili domači rumeno-črni. Za prvi zadetek so sicer potrebovali 35 minut, v polno je zadel Giovanni Reyna, v nadaljevanju pa je na sceno stopil prvi zvezdnik porurskega moštva Erling Haaland in z dvema zadetkoma potrdil zmago.

Nemško prvenstvo, 1. krog: Petek, 18. september:

Bayern : Schalke 8:0 (3:0)

Gnabry 4., 47., 59., Goretzka 19., Lewandowski 31./11-m, Müller 69., Sane 71., Musiala 81. Sobota, 19. september:

Eintracht Frankfurt : Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)

Silva 62.; Soukou 51. Stuttgart : Freiburg 2:3 (0:2)

Kalajdžić 71., Fundu 81.; Petersen 8., Sallai 26., Grifo 48. Köln : Hoffenheim 2:3 (1:2)

Andersson 22., Drexler 86.; Kramarić 4., 45./11-m, 90. Union Berlin : Augsburg 1:3 (0:1)

Buetler 75.; Vargas 41., Gregoritsch 82., Hahn 89.



Werder Bremen : Hertha 1:4 (0:2)

Selke 69.; Pekarik 42., Lukebakio 45., Cunha 62., Cordoba 90. Borussia Dortmund : Borussia Mönchengladbach 3:0 (1:0)

Reyna 35., Haaland 54./11-m, 77. Nedelja, 20. september:

RB Leipzig : Mainz 3:1 (2:0)

Forsberg 17./11-m, Poulsen 21., Haidara 51.; Mateta 48.

Kevin Kampl (RB Leipzig) je odigral 77 minut.



18.00 Wolfsburg - Bayer Leverkusen