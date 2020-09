Kevin Kampl vstopil v novo sezono z nasmehom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši nemški nogometni klubi so v sezono 2020/21 vstopili z uvodnim krogom pokalnega tekmovanja, kjer brani naslov Bayern München. Bavarci, ki so v prejšnji sezoni osvojili trojno krono, saj so postali tudi evropski prvaki, bodo obveznosti v uvodnem krogu opravili šele sredi oktobra. RB Leizpig je bil na delu danes, ko je v gosteh brez večjih težav izločil Nürnberg. Kevin Kampl je odigral zadnjih sedem minut.