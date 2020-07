Bayern v Nemčiji brez konkurence

Nogometaši Bayerna iz Münchna so dvajsetič postali zmagovalci nemškega pokala. V finalni tekmi v Berlinu so premagali Bayer Leverkusen s 4:2 (2:0). Bavarci so tako osvojili dvojno krono v tej sezoni, saj so pred kratkim osmič zaporedoma postali tudi prvaki nemškega prvenstva.