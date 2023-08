Mladi nogometaš Bayerna Mathys Tel ne bo dovolil, da bi ga prizadele rasistične žaljivke na družbenih omrežjih, ki jih je bil deležen po porazu v superpokalu. "To je v moji glavi. Nič in nihče tega ne bo dosegel," je na Instagramu zapisal 18-letni Francoz. Že pred tem so v vodstvu bavarskega kluba ostro obsodili rasistične žaljivke.

"Tu sem, da rastem, in vsak dan se naučim česa novega, tako kot danes," je še zapisal mladi francoski nogometaš. Proti njemu so bile na Instagramu po sobotnem superpokalnem porazu Bayerna proti Leipzigu Benjamina Šeška in Kevina Kampla uperjene rasistične opazke.

Komentarji pod njegovo zadnjo objavo nato niso bili več vidni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bavarski klub je izjave ostro obsodil. "Nihče, ki piše tako gnusno rasistične stvari, ni navijač Bayerna," so zapisali v Münchnu: "Mathys, stojimo za teboj in imaš našo polno podporo!"

Tel se je klubu zahvalil za podporo. "Hvala moji pravi bavarski družini in tistim, ki me podpirajo, ne glede na to, ali je lepo vreme ali dežuje," je zapisal. Njegovi soigralci Jamal Musiala, Kingsley Coman in Ryan Gravenberch so objavo na Instagramu takoj komentirali s srcem.

