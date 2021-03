Bayer odpustil trenerja in predstavil naslednika

Pri Bayerju so v izjavi za javnost še zapisali, da pod taktirko novega trenerja merijo na preobrat in mesto v Evropi naslednjo sezono. Peter Bosz je na trenersko klop Bayerja iz Leverkusna sedel leta 2019 in klub lani uspešno vodil v budesligi, saj je s petim mestom ob koncu sezone le za las ostal brez lige prvakov.

Hannes Wolf will replace Peter Bosz as Werkself head coach until the end of the season, our former player and coach Peter Hermann will join as his assistant.



We would like to thank Peter Bosz for his time in Leverkusen and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/Uipo1EbR5y