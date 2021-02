Samir Handanović je bil še pred nekaj tedni tarča vse glasnejših kritik, potem pa v zadnjem času močno izboljšal formo in vrhunec dočakal v najprimernejšem trenutku. Na velikem milanskem derbiju, ki je tokrat štel za naslov. Po nedeljski zmagi Interja s 3:0 nad Milanom je naredil velik korak na poti do tako želenega cilja, svoje sploh prve nogometne lovorike.

Po več kot 500 tekmah v prvi italijanski ligi, 66 evropskih nastopih in več kot 80 reprezentančnih tekmah je težko trditi, da je bil nastop Samirja Handanovića na nedeljskem derbiju najboljši na njegovi nogometni poti, toda glede na predstavo in pomembnost tekme zapisi o tekmi kariere zagotovo niso daleč od resnice.

Čeprav je z dvema goloma blestel tudi Argentinec Lautaro Martinez, z novim sijajnim zadetkom se je izkazal Romelu Lukaku, v moštvu Interja pa je bilo še kar nekaj izstopajočih posameznikov, si je po tokratnem velikem milanskem derbiju velika večina enotna – igralec tekme je bil vratar Interja Samir Handanović.

Nora minuta in tri spektakularne obrambe v njej

Zlatan Ibrahimović ni imel svojega dne. Foto: Reuters "To, kar je počel Handanović, ni bilo normalno," je bil po tekmi nad njegovo predstavo navdušen trener Milana Stefano Pioli.

"Odličen je bil," se je strinjal tudi njegov kolega na zmagovalni strani Antonio Conte.

"Handanović je bil fantastičen. V ključnih trenutkih mu je uspelo nekaj sijajnih obramb," pa je svojega kapetana pohvalil dvakratni strelec Martinez.

Handanović se je na tokratnem milanskem derbiju, že tretjem v tej sezoni - na prvem prvenstvenem derbiju je Inter izgubil z 1:2, v pokalu pa z istim rezultatom zmagal -, izkazal s kar osmimi obrambami, od katerih so bile sijajne predvsem tri.

Za vse tri je na začetku drugega polčasa poskrbel v vsega minuti v ključnih trenutkih tekme, ko je Inter vodil z 1:0. Najprej je dvakrat čudežno ustavil strela švedskega golgeterja Zlatana Ibrahimovića, malo za tem pa navdušil tudi z obrambo po strelu Sandra Tonalija znotraj kazenskega prostora.

Ob teh je Handanović ustavil še nekaj zelo nevarnih strelov, za glavo se je ob njegovem posredovanju po strelu od daleč prijel tudi hrvaški zvezdnik Milana Ante Rebić.

Tri sijajne obrambe na začetku drugega polčasa:

Lukaku and Lautaro will get the plaudits and rightly so, but Handanovic’s impact can’t be understated.



3 incredible saves in quick succession to deny Milan, with Inter leading 1-0 only minutes into the second half.#DerbyDellaMadonnina #DerbyMilano pic.twitter.com/5vy3zTl1k0 — Sacha Pisani (@Sachk0) February 21, 2021

Obramba po strelu Anteja Rebića:

Another really good save from Handanovic here! pic.twitter.com/HL9QnVJgD5 — Condotti SMILEY🖤💙 (@Smiley_1932) February 21, 2021

Na milanskih derbijih se počuti kot riba v vodi

Za Handanovićem je 20. milanski derbi. Foto: Reuters



Izkušeni slovenski vratar ima z milanskim derbijem dobre izkušnje. Na 20 derbijih je z Interjem dosegel deset zmag, šest remijev in le štiri poraze. Prejel je 20 golov.



Še boljša je njegova statistika z milanskih derbijev na prvenstvenih tekmah. Izgubil je le trikrat, ob tem pa zbral šest remijev in devet zmag. Na 18 tekmah je prejel 18 zadetkov, kar osem prvenstvenih derbijev z Milanom pa končal z nedotaknjeno mrežo. Derbi med Milanom in Interjem je eden največjih nogometnih na svetu, za Handanovića pa je bil tokratni jubilejen, 20.Izkušeni slovenski vratar ima z milanskim derbijem dobre izkušnje. Naje z Interjem dosegel, šest remijev in le. Prejel je 20 golov.Še boljša je njegova statistika z milanskih derbijev na prvenstvenih tekmah. Izgubil je le trikrat, ob tem pa zbral šest remijev in devet zmag. Na 18 tekmah je prejel 18 zadetkov, kar osem prvenstvenih derbijev z Milanom pa končal z nedotaknjeno mrežo.

V zadnjih tednih brani v odlični formi

Forma Handanovića, dolga leta enega najzanesljivejših nogometašev Interja, ki pa je imel v tej sezoni krizo in je bil vse bolj na udaru navijačev, je v zadnjem času spet na vrhunski ravni. V zadnjih šestih prvenstvenih tekmah je prejel samo en gol.

Dvakratni zmagovalec izbora za najboljšega vratarja v Italiji, ki lahko v primeru italijanskega naslova in ob nadaljevanju dobre forme računa tudi na tretjo tovrstno lovoriko, je z Interjem v odličnem položaju v lovu na naslov prvaka, na katerega na črno-modri strani nogometnega Milana čakajo že več kot desetletje, od leta 2010.

Inter ima 15 tekem pred koncem prvenstva na vrhu lestvice štiri točke prednosti pred Milanom, v prednosti pred tekmeci pa je tudi zato, ker bo do konca sezone nastopal le še v prvenstvu. Iz lige prvakov je izpadel že po skupinskem delu, z zadnjim mestom v svoji skupini pa ostal tudi brez lige Europa, medtem ko se je od sanj o pokalni lovoriki poslovil v polfinalu.

Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah je prejel le en gol. Inter je v tem času petkrat zmagal in enkrat remiziral. Foto: Reuters

Bo končno osvojil svojo prvo lovoriko?

Handanović, ki je v Italiji igral še za Udinese, Lazio, Rimini in Treviso, je pred tednom dni nastopil na jubilejni 500. tekmi v prvi italijanski ligi in postal drugi tujec po legendarnem Javierju Zanettiju, ki mu je to uspelo pri Interju.

Čeprav že več kot desetletje igra na najvišji ravni in je že deveto sezono prvi vratar enega največjih evropskih klubov, pa ni osvojil še niti ene samcate lovorike. Najbližje ji je bil v prvenstvu lani pri Interju, ko je sezono končal na drugem mestu, lani pa se je lovoriki močno približal tudi v ligi Europa, v kateri je izgubil šele v finalu.

Handanović, ki je z Interjem pogodbeno vezan do leta 2022, je v tej sezoni za Inter branil na 33 tekmah. Prejel je 37 golov, na enajstih tekmah pa svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. V prvenstvu je trenutno pri 23 nastopih in 24 prejetih zadetkih, na osmih tekmah pa Inter z njim med vratnicama ni prejel zadetka.

Veliko veselje s soigralci po zmagi na tokratnem milanskem derbiju Foto: Reuters

Čeprav je star 36 let, še ni za v staro šaro

Po nekaj slabših predstavah, v oči je zbodla predvsem velika napaka ob golu Cristiana Ronalda v polfinalu pokala proti Juventusu, je Handanovića ne tako dolgo nazaj marsikdo že odpisal. Kritiki so se množili in bili vse glasnejši.

Številni so bili prepričani, da je z njim konec. Zdaj se posipajo s pepelom in priznavajo, da so se zmotili. Handanović je znova dokazal, da še ni za v staro šaro, pa čeprav je star že 36 let.

Za konec si lahko sposodimo vzdevek, ki ga Ljubljančan med delom navijačev Interja nosi že nekaj časa, ga umestimo v filmsko klasiko Tima Burtona iz leta 1992, in zapišemo: "Batman se vrača!"

