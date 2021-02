Številka 500, za katero se skriva veliko znoja in krvi

Samir Handanović in njegova pot do mejnika

Samir Handanović je s 500. tekmo postal šele drugi tujec v zgodovini italijanskega prvenstva, ki je prišel do tega spoštovanja vrednega mejnika. Pred njim je 500 ali več nastopov zbral le še njegov predhodnik v vlogi kapetana Interja Javier Zanetti. Legendarni Argentinec je nogometno pot končal po 615 nastopih v prvi italijanski ligi.

Na absolutni lestvici je Handanović trenutno na 14. mestu skupaj s še eno legendo italijanskega nogometa, s Cirom Ferraro, ki pa ga bo prehitel že na velikem nedeljskem milanskem derbiju, ko bo z Interjem "gostoval" pri Milanu na svojem San Siru.

Na petem mestu je Handanović v kategoriji vratarjev, v kateri je najvišje Gianluigi Buffon, ki je s 653 nastopi tudi absolutni rekorder.

Ko beseda nanese na enajstmetrovke, je Handanović najboljši. Ko je oktobra lani v 4. prvenstvenem krogu na mestnem derbiju proti Milanu ustavil strel z bele točke Zlatanu Ibrahimoviću, je obranil še 25. strel z 11 metrov in za eno prehitel legendarnega Gianluco Pagliuco. Ta je za 24 ubranjenih enajstmetrovk potreboval 592 tekem, Handanović samo 481.

Handanović je rekorder tudi v številu ubranjenih enajstmetrovk v eni sezoni. V sezoni 2010/11 mu je med vratnicama Udineseja to uspelo kar šestkrat.

Za Udinese je odigral 212 tekem, od tega 182 v prvi italijanski ligi. Foto: Guliverimage

Številka ena je že 14 sezon

Handanović je zdaj že 14. sezono v nizu stalnica italijanskega nogometa in vrsto let eden od najboljših vratarjev v ligi, ki je nogometni zgodovini dala številne odlične vratarje. Trikrat, nazadnje leta 2019, je bil izbran tudi za uradno najboljšega.

Odkar je v sezoni 2007/08 postal prvi vratar Udineseja, v prvenstvu nikoli ni zbral manj kot 34 nastopov. V zadnjem desetletju je odigral kar 368 prvenstvenih tekem in postal rekorder desetletja. Nobenemu od vseh nogometašev, ki so med letoma 2010 in 2020 nastopili v kateremkoli klubu iz petih najmočnejših evropskih lig, jih ni uspelo odigrati toliko.

Handanović je danes, po 500 nastopih v tamkajšnji najboljši ligi, številnih priznanjih in rekordih eden od pomembnejših akterjev zadnjega desetletja italijanskega nogometa. Status, ki ga uživa, pa si je prislužil predvsem s krvavim delom, garanjem in preskakovanjem številnih ovir.

V prvi italijanski ligi je debitiral, ko je bil star 20 let, deset mesecev in en dan. Foto: Guliverimage

Kmalu po debiju v Sloveniji je debitiral še v Italiji

Začel je na ljubljanskem Slovanu, od koder so ga z 19 leti k sebi zvabile Domžale. V prvi polovici sezone 2003/04 je nastopal za Zagorje v drugi slovenski ligi, v drugi polovici pa ob koncu prvenstva že branil v prvi ligi za Domžale. Sedem nastopov ob koncu sezone je bilo dovolj, da ga je opazila odlična skavtska služba Udineseja in ga za nekaj deset tisoč evrov zvabila k sebi.

Začetek v Italiji za Handanovića ni bil lahek. V sezoni 2004/05, v kateri je Udinese nastopal celo v ligi prvakov, je bil rezerva Morgana De Sanctisa. Ko se je ta tri kroge pred koncem sezone na tekmi proti Sampdorii poškodoval, ga je v prvem polčasu tekme zamenjal Handanović in tako 15. maja 2005 dočakal debi v prvi italijanski ligi. V njej je potem do konca sezone nastopil še dvakrat.

Pri Trevisu in Laziu se v sezoni 2005/06 ni izšlo, povsem drugače pa je bilo sezono zatem pri Riminiju. Foto: Guliverimage

V Rimu in Trevisu je imel težave, v Riminiju je začel vzpon

Ker je bilo jasno, da ne bo številka ena, so ga v sezoni 2005/06 pri Udineseju poslali na kaljenje v tekmeca iz prve lige Treviso, na katero pa Handanović nima lepih spominov. Debitiral je ob porazu z 0:3 prav proti Interju, ko ga je s "hat-trickom" prerešetal brazilski zvezdnik Adriano, potem pa po še dveh neprepričljivih predstavah in izključitvi na tekmi proti Laziu v tretjem krogu izgubil mesto med vratnicama kluba, ki je ob koncu sezone izpadel iz lige.

V drugi polovici sezone je s statusom posojenega nogometaša Udineseja odšel v Lazio, pri katerem je bil številka ena legendarni Angelo Peruzzi, tako da se je moral zadovoljiti z zgolj enim nastopom v zadnjem prvenstvenem krogu. Rimljani so imeli takrat možnost, da 22-letnika, ki je obetal veliko, odkupijo za pičlih milijon evrov, a je niso izkoristili.

Pri Laziu so se pozneje tolkli po glavi. Že v sezoni 2006/07, ko je bil posojen k drugoligašu Riminiju, je Handanović namreč potrdil velik potencial. V sezoni, v kateri je bila druga liga verjetno močnejša kot kadarkoli, v njej sta namreč nastopala tudi po veliki podkupovalni aferi leta 2006 rehabilitirana Juventus in Napoli, je Riminiju pomagal do odličnega petega mesta.

Rimini, ki je po prvi polovici sezone celo vodil, je presegel vsa pričakovanja in se skoraj prebil v prvo ligo. Večinoma po zaslugi svojega vratarja, ki je pokazal, da je pripravljen za največje izzive.

Za najboljšega vratarja italijanske lige je bil izbran v letih 2011, 2013 in 2019. Foto: Getty Images

Zagrabil priložnost, ki je do danes ni izpustil iz rok

Dočakal jih je že nekaj mesecev za tem. Udinese je v sezono 2007/08 krenil s prvim vratarjem Antoniom Chiementijem, ki pa ga je iz ekipe Handanović zrinil že po dveh tekmah, zavzel mesto med vratnicama Udineseja in ga nikoli ni več vrnil nazaj. Od takrat naprej Handanović odbija napade nasprotnikovih nogometašev in konkurence znotraj ekip, v katerih (je) igra(l).

Kljub številnim konkurentom, ki prežijo na njegovo mesto, in ob vseh neuspehih, ki jih je tako pri Udineseju in predvsem Inter doživljal, pa tudi kritikah, ki jih je bil deležen sam, je preživel vse nevihte, preskočil številne ovire in zdaj že 14. sezono v nizu neprekinjeno brani vrata klubov v eni od najboljših nogometnih lig na svetu. Še več, v najbolj kriznih trenutkih Interja je postal celo njegov kapetan in v tej vlogi zbral že več kot sto nastopov.

Na pragu 37. leta in s pogodbo, ki traja do poletja 2022, se zagotovo zaveda, da v nedogled ne bo šlo, a dobro ve tudi to, da bo, ko bo napočil čas za slovo, odšel zadovoljen. Kot velikan, ki je za uspeh prelil veliko znoja in krvi.

Nastopi Samirja Handanovića v prvi italijanski ligi:

314 - Inter

182 Udinese

3 - Treviso

1 - Lazio