Barcelonin čudežni deček dobil špansko državljanstvo

Nogometni up Barcelone Ansu Fati bo v prihodnje lahko igral tudi za špansko izbrano vrsto. Kot so sporočili na tamkajšnjem zunanjem ministrstvu, so ugodili prošnji za državljanstvo 16-letnega nogometaša, ki je sicer rojen v afriški državi Gvineja Bisao.