Barcelona ima tudi uradno novega športnega direktorja

Delo športnega direktorja je opravljal že od 1. julija, zdaj pa so s klubom vse tudi uradno zapisali na papir. Foto: Guliverimage

Jordi Cruyff, nekdanji nogometaš in sin nogometno precej bolj uspešnega Johana Cruyffa, je danes tudi uradno postal športni direktor katalonskega velikana Barcelone. Delo športnega direktorja je opravljal že od 1. julija, zdaj pa so s klubom vse tudi uradno zapisali na papir, poroča dpa.

Oseminštiridesetletnega Nizozemca, ki je za Barcelono igral od leta 1994 do 1996 in bo novo vlogo opravljal v tandemu z Mateujem Alemanyjem, je predsednik Joan Laporta že lani vrnil na Camp Nou. Bil je direktor mednarodnega področja nogometne sekcije, je pa kot član športne komisije odigral ključno vlogo v zadnjih dveh prestopnih rokih.

Odločitev vodstva je pozdravil tudi trener Xavi.

"Zdaj bo prevzel večjo odgovornost, kar ima lahko velik vpliv. Je zelo sposobna oseba, zelo inteligenten, ve veliko o nogometu, zelo je zvest meni osebno, pa tudi celotnemu štabu. To je odlična odločitev kluba, podpiram jo stoodstotno," je dejal Xavi in že pozval Cruyffa, da ga povabi na večerjo in da podpis pogodbe ustrezno proslavita.

Cruyff je po odhodu iz Barcelone, pri kateri je začel profesionalno kariero, igral tudi za Manchester United, Celto, Alaves, Espanyol, Metalurg Doneck, kariero pa je leta 2010 končal na Malti. Kot trener je deloval v Izraelu in na Kitajskem, nekaj časa pa je bil selektor Ekvadorja, a le na papirju, saj takrat reprezentanca zaradi epidemije novega koronavirusa ni odigrala nobene tekme.

