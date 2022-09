Gavi je v Barcelono prišel pri 11 letih iz seviljskega Betisa. Za prvo ekipo katalonskega kluba je debitiral pri 17 letih in 24 dneh, s čimer je bil četrti najmlajši v zgodovini kluba. Za Barcelono je doslej odigral 54 tekem in dosegel dva gola, za Španijo, za katero je prvič zaigral pri 17 letih in 62 dneh ter je bil tako najmlajši članski reprezentant španske vrste v zgodovini, pa je zbral deset tekem in zadetek.