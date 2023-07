Barcelona dobila el clasico in še nekaj pomembnejšega #video

Prijateljska tekma? Ko igrata Barcelona in Real Madrid to pač ni mogoče. V sklopu priprav na novo sezono sta se španska velikana pomerila v Dallasu. Nekajkrat so si nogometaši skočili v lase, sicer pa za začetek sezone prikazali zelo lep nogomet. Barcelona je zmagala s 3:0.

Aktualni španski prvak Barcelona je v Dallasu povedel že v 15. minuti, ko je zadel Ousmane Dembele. Tri minute pozneje je Vinicius Junior zapravil strel z bele točke. Real je bil neverjetno neučinkovit: proti golu so streljali 25-krat, petkrat v okvir vrat, a niso zadeli. Toliko bolj učinkoviti so bili nogometaši katalonskega ponosa. Ob koncu tekme sta zabila še Fermin Lopez Martin in Ferran Torres.

Vrhunci el clasica v Dallasu:

Zvezdnikov na tekmi ni manjkalo, a najboljši vtis je pustil neznani Fermin Lopez Martin. Vezist ima 20 let, a za člansko vrsto Barcelone uradne tekme sploh še ni odigral. Prihaja sicer iz Betisa v Sevilli, a je kot 13-letnik odšel v Barcelonino akademijo. V prejšnji sezoni je kot posojeni nogometaš igral za tretjeligaša Linares ter dosegel 12 golov in še za tri podal.

Trener Xavi se je zdaj odločil, da mu da priložnost. "Fermin je zelo nadarjen, ima dobre noge in zna najti zadnjo podajo. Ima šele 20 let, a ima pravi karakter. Všeč mi je. V prejšnji sezoni nam je manjkala ta zadnja podaja. Ni ga strah, želi si žogo in igra zelo preprosto. Ko sem to videl na treningih, sem mu za samozavest moral dati priložnost še na tekmi."