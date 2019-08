Balkovec na posojo k Empoliju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni reprezentant Jure Balkovec bo kot posojeni nogometaš kariero eno sezono nadaljeval pri Empoliju, je sporočil italijanski klub, ki je po koncu minule sezone nazadoval v drugoligaško druščino serie B. Po letu dni, ko je nosil dres Verone, se tako zdaj 24-letni branilec vsaj do 30. junija 2020 seli v Toskano.

Balkovec je bil član slovenskih reprezentanc do 18, 19 in 21 let, v članski vrsti pa je debitiral lani oktobra na prijateljski tekmi proti Cipru (1:1).

