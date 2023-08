Angležinje ali Španke?

V nedeljo ob 12. uri se bodo v finalu svetovnega prvenstva za nogometašice, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji, pomerile Angležinje in Španke. Gre za zadnje evropske prvakinje in državo, iz katere izvirajo zmagovalke dveh od zadnjih treh izdaj lige prvakinj.

V ženskem reprezentančnem nogometu se je v zadnjih štirih letih zgodil preobrat ekip, ki krojijo sam vrh. Američanke, branilke naslovov iz leta 2015 in 2019 in rekorderke s štirimi naslovi, so na letošnjem prvenstvu po najslabšem skupinskem delu tekmovanja v zgodovini izpadle v osmini finala. Tam so jih po izvajanju enajstmetrovk izločile Švedinje.

Tudi finalistke izpred štirih let Nizozemke so se poslovile relativno zgodaj, v četrtfinalu. Po podaljšku so bile z 2:1 boljše Španke, ki pa so močno prevladovale, a bile neučinkovite.

Nasploh so predstavnice z Iberskega polotoka v zadnjih letih naredile največji korak naprej. Foto: Reuters

Nasploh so predstavnice z Iberskega polotoka v zadnjih letih naredile največji korak naprej, potem ko so pred tem na SP vselej izpadle bodisi po skupinskem delu bodisi v osmini finala.

Zdaj španski ženski nogomet uživa vse večji ugled, potem ko je Barcelona v zadnjih treh sezonah tako rekoč nepremagljiva na evropskem klubskem odru ob dveh naslovih (2020/21 in 2022/23) in nastopu v finalu (2021/22), vse bolj pa v ospredje stopa tudi madridski Real.

Klubska prevlada se je prenesla na reprezentančno raven, iz katalonskega in madridskega velikana je namreč v kadru izbrane vrste kar 16 od skupno 23 igralk.

Foto: Guliverimage

Tudi na Otoku nogomet doživlja razcvet

Tudi angleški ženski klubski nogomet vse več vlaga v razvoj od tako imenovanih korenin, največji klubi pa pri tem niso izjema in vse bolj podpirajo njihovo prizadevanje. Čeprav so razlike z moškimi, kar zadeva odmevnost in vložena sredstva, še naprej astronomske, tudi na Otoku ženski nogomet doživlja razcvet.

To je bilo jasno najkasneje po osvojenem naslovu evropskih prvakinj na lanskem domačem prvenstvu. Padali so rekordi gledanosti tako s stadionov kot pred televizijskimi zasloni, levinje pa so s tem zagonom prišle tudi v Avstralijo in na Novo Zelandijo.

Čeprav so se bolj mučile s tekmicami kot Španke, so bile v pomembnih trenutkih učinkovitejše, v polfinalu pa so ustavile sanjsko prvenstvo domačink. Avstralijo so ugnale s 3:1 in bodo v Sydneyju v nedeljo izzvale Španijo. Za tretje mesto se bodo Avstralke v soboto ob 10. uri v Brisbanu udarile s Švedsko.

Obe tekmi sta razprodani, finale na nacionalnem stadionu si bo ogledalo nekaj več kot 75 tisoč ljubiteljev nogometa.

Angležinje doslej še nikoli niso igrale v finalu. Foto: Guliverimage

Še nikoli v finalu

Angležinje doslej še nikoli niso igrale v finalu. Leta 2015 so bile na koncu tretje, pred štirimi leti pa četrte. V skupinskem delu so bile levinje uspešnejše od Haitija (1:0), Danske (1:0) in Kitajske (6:1), nato pa po vrsti izločile Nigerijo (4:2, enajstmetrovke), Kolumbijo (2:1) in Avstralijo (3:1).

Še slabše je šlo doslej na mundialih Špankam, ki so na letošnjem SP sploh prvič preskočile oviro v osmini finala, v katerem so bile boljše od Švicark (5:1). Nato so varovanke Jorgeja Vildaja izločile Nizozemsko (2:1, podaljški) ter Švedsko (2:1). V skupinskem delu so zasedle drugo mesto po porazu proti Japonski (0:4), pred tem pa premagale Kostariko (3:0) in Zambijo (5:0).

Španke so najbolj učinkovita zasedba SP. Zabile so 21 golov, a zato porabile kar 143 strelov. Angležinje so na drugi strani 14 golov dosegle iz 97 poskusov. Za nameček se v kader Otočank po rdečem kartonu v osmini finala vrača ena izmed največjih zvezdnic zasedbe Lauren James.

Španke bodo stavile na navezo Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso in Alba Redondo, vsaka je dosegla po tri gole, s klopi pa se je izkazala še Salma Paralluelo (2 gola). Pri Angležinjah so prav tako izstopale tri nogometašice s po tremi zadetki. Poleg Jamesove je to uspelo še Lauren Hemp in Alessii Russo.

Zadnji medsebojni obračun so igrale lani

Zadnji medsebojni obračun so Angležinje in Španke odigrale prav na lanskem evropskem prvenstvu v Angliji, ko so v četrtfinalu z 2:1 po podaljšku slavile domačinke. Dve zmagi kasneje so varovanke Sarine Wiegman slavile še prvo veliko mednarodno lovoriko.

