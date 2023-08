Gostiteljice pred skoraj 50.000 gledalci po srhljivki spisale zgodovino

Avstralke so po izvajanju 11-metrovk izločile Francozinje in se prvič v zgodovini uvrstile v polfinale domačega svetovnega prvenstva.

Avstralke so po izvajanju 11-metrovk izločile Francozinje in se prvič v zgodovini uvrstile v polfinale domačega svetovnega prvenstva.

Špankam in Švedinjam so se v polfinalu letošnjega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji pridružile tudi nogometašice iz Avstralije, ki so na današnji četrtfinalni tekmi v Brisbanu po izvajanju 11-metrovk premagale Francozinje s 7:6. V rednem delu in 30 minutnem podaljšku ni bilo golov.

Pred 49.461 gledalcev na stadionu Suncorp v Brisbanu je odločitev o zmagovalkah padla šele v deseti seriji "nogometne loterije". Za Avstralke so zadele Caitlin Foord, Samantha Kerr, Mary Fowler, Katrina-Lee Gorry, Tameka Yallop, Ellie Carpenter in Cortnee Vine, za Francozinje pa Kadidiatou Diani, Wendie Renard, Eugenie Le Sommer, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui in Maelle Lakrar.

Avstralke so se po zmagi nad Francozinjami prvič v zgodovini svetovnih prvenstev uvrstile v polfinale. Na zaključnih turnirjih na Kitajskem 2007, v Nemčiji 2011 in Kanadi 2015 so se poslovile po četrtfinalnih obračunih.

Španke so na petkovi prvi četrtfinalni tekmi letošnjega mundiala v Wellingtonu po podaljšku premagale Nizozemke z 2:1, medtem ko so bile Švedinje v Aucklandu boljše od Japonk z 2:1.

Prvi polfinalni obračun med Španijo in Švedsko bo 15. avgusta v Aucklandu, drugi med Avstralijo in zmagovalkami zadnje četrtfinalne tekme med Kolumbijo in Anglijo pa dan kasneje v Sydneyju.

Tekmo za tretje mesto bo 19. avgusta gostil Brisbane, finalno pa 20. avgusta Sydney.

Španke prvič v polfinalu

Nogometašice Španije so se prvič uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva, potem ko so v Wellingtonu premagale Nizozemsko z 2:1. Odločilni gol je v drugem podaljšku (111. minuta) dosegla najstnica Salma Paralluelo. Njihove tekmice bodo Švedinje, ki so v Aucklandu z 2:1 premagale favorizirane Japonke in se še petič v zgodovini uvrstile v polfinale.

Španke so v razburljivem četrtfinalnem obračunu izločile Nizozemke. Foto: Reuters

Nekaj podobnega, kar se je letos zgodilo v slovenski ženski reprezentanci, se je lani jeseni v španski. Petnajst nogometašic ni več želelo delati s selektorjem Jorgejem Vildo. Vilda je ostal selektor, šest od tistih 15 igralk pa sodeluje na letošnjem prvenstvu. In sploh prvič so se Španke uvrstile v četrtfinale.

Damaris Egurrola se je pomerila proti nekdanjim soigralkam in potegnila krajšo. Foto: Reuters Damaris Egurrola, ki je bila rojena v ZDA nizozemski mami in španskemu očetu, je igrala za Španijo. Tudi ona je bila med tistimi, ki ni več želela trenirati pod vodstvom Vilde. In odločila se je za zamenjavo nogometnega državljanstva. Zdaj igra za Nizozemsko. Tako je v četrtfinalu nastopila proti nekdanjim soigralkam iz španske reprezentance, a po koncu dvoboja ni imela razlogov za zadovoljstvo.

Španke so namreč po podaljšku zmagale z 2:1 in poskrbele za zgodovinski uspeh, saj so se prvič na svetovnem prvenstvu uvrstile med najboljše štiri. Skozi celotno tekmo so imele več strelov na gol, proti vratom nizozemske vrste so jih sprožile kar 26.

Jasno in nespametno igranje z roko v polju nizozemske branilke Stefanie van der Gragt je Španiji prineslo kazen manj kot deset minut pred koncem rednega dela. Z bele točke je bila zanesljiva napadalka Mariona Caldentey in premagala nizozemsko vratarko Daphne van Domselaar v 81. minuti.

Zmagoviti zadetek je dosegla 19-letna nogometašica Barcelone Salma Paralluelo. Foto: Reuters

Nizozemska je spoznala, da ne more več igrati tako obrambno, in je vse sile usmerila v napad. Van der Gragt se je za svojo prejšnjo napako oddolžila tako, da je sama prebila špansko obrambo in v sodnikovem dodatku zadela za izenačenje ter oranjam izsilila dodatnih 30 minut igre. V podaljšani igri pa so bile boljše Španke, najstnica Salma Paralluelo je dosegla zmagoviti gol v 111. minuti, in si prvič v zgodovini priigrale polfinale mundiala. Nizozemska, podprvakinja SP 2019, je tokrat ostala brez priložnosti za kolajno.

Švedinje po Američankah izločile še Japonke

Veselje Skandinavk po preboju v polfinale. Foto: Reuters Švedske nogometašice so v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Aucklandu z 2:1 premagale favorizirane Japonke in se še petič v zgodovini uvrstile v polfinale. V torek se bodo za finalno vstopnico tako pomerile s Špankami, ki so bile na prvi tekmi dneva po podaljšani igri z 2:1 boljše od Nizozemk.

Švedsko je sicer na tekmi dvakrat rešila prečka, kljub 10 minutam sodnikovega dodatka pa ji je uspelo zadržati prednost in premagati japonske tekmice. Amada Ilestedt je v 32. minuti v Aucklandu prva zatresla mrežo s svojim četrtim golom na turnirju, Filippa Angeldal pa je prednost Švedinj povišala v 51. minuti, ko je uspešno zadela z bele točke. Japonka Fuka Nagana je namreč igrala z roko.

Vendar pa se azijske tekmice niso predale; Riko Ueki je v 76. minuti zgrešila enajstmetrovko, Aoba Fujino pa je s prostega strela v 87. nato zadela prečko. Napad je kronal sadove, saj je Honoka Hayashi končno poslala žogo v švedsko mrežo nekaj sekund kasneje. Japonski se kljub stalnemu pritisku ni uspelo izogniti porazu, potem ko je pred tem navdušila s štirimi zmagami in kar 14 goli (ob le enem prejetem).

Za Švedinje sta zadela v polno Amada Ilestedt in Filippa Angeldal. Foto: Reuters

Za Švedsko je bila to druga zaporedna prestižna zmaga, potem ko je v osmini finala po enajstmetrovkah izrinila branilke naslova in rekordne zmagovalke, nogometašice ZDA. Z izpadom Japonske v žrebu SP ni več nobene reprezentance, ki bi že nosila naslov svetovnega prvaka.

SP v nogometu za ženske, četrtfinale:

Petek, 11. avgust:

Sobota, 12. avgust: