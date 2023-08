Zdaj ni več popravnega izpita, branilke naslova proti Švedinjam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med najboljših osem na svetovnem prvenstvu za ženske sta se že uvrstili Španija in Japonska. Danes bosta znani še dve četrtfinalistki. Španke se bodo v četrtfinalu pomerila z zmagovalko srečanja med Nizozemsko in Južno Afriko, Japonke pa čaka boljši iz dvoboja med Švedsko in ZDA, ki branijo naslov svetovnih prvakinj. Nedeljska obračuna bosta odigrana v Avstraliji.