Žensko nogometno SP 2023 na Novi Zelandiji in v Avstraliji

Japonska, Južna Koreja, Južnoafriška republika, Argentina in Brazilija so že pred časom umaknile svoje kandidature za organizacijo svetovnega prvenstva.

Na dosedanjih osmih zaključnih turnirjih so bile najuspešnejše ameriške nogometašice, ki so štirikrat zmagale. Najboljše so bile na premiernem SP na Kitajskem 1991 ter v ZDA 1999, Kanadi 2005 in Franciji 2019. Nemke so slavile v ZDA 2003 in na Kitajskem 2007, Norvežanke so bile najboljše na Švedskem 1995, Japonke pa v Nemčiji 2011.

Dosedanje prirediteljice in zmagovalke nogometnih SP prireditelj zmagovalke 1991 Kitajska ZDA 1995 Švedska Norveška 1999 ZDA ZDA 2003 ZDA Nemčija 2007 Kitajska Nemčija 2011 Nemčija Japonska 2015 Kanada ZDA 2019 Francija ZDA 2023 Nova Zelandija & Avstralija ?

