Med najboljših osem tudi Kolumbijke

Nogometašice iz Južne Amerike so edini zadetek na tekmi dosegle v 51. minuti, ko je bila natančna Catalina Usme. Jamajčanke so imele svoje priložnosti, a niso našle poti mimo vratarke Cataline Perez Jaramillo.

Kolumbijke so s tem prvič v zgodovini napredovale do četrtfinala. Na prejšnjih dveh prvenstvih, na katerih so nastopile, so izpadle po skupinskem delu tekmovanja (Nemčija 2011) in osmini finala (Kanada 2015).

Veselje v taboru Kolumbije. Foto: Guliverimage

V skupinskem delu so bile tokrat boljše od Južnih Korejk (2:0) in presenetljivo tudi od Nemk (2:1), izgubile pa so proti Maroku (0:1), a so se kljub temu s prvega mesta uvrstile v izločilne boje.

V četrtfinalu jih zdaj čaka izbrana vrsta Anglije. Evropske prvakinje so po izvajanju enajstmetrovk v osmini finala s 4:2 ugnale Nigerijo. Dvoboj bo na sporedu 12. avgusta.

Francozinje ali Maročanke?

Danes bo na sporedu še zadnja tekma osmine finala med Francijo in Marokom. Zmagovalke tega obračuna se bodo 12. avgusta v četrtfinalu pomerile proti domačinkam Avstralkam.

Preostala četrtfinalna dvoboja sta Španija - Nizozemska ter Japonska Švedska (oba 11. avgust).

Polfinalna dvoboja bosta 15. in 16. avgusta, finale pa 20. avgusta v Sydneyju.

SP v nogometu za ženske, osmina finala, 7. in 8. avgust:

Lestvice: