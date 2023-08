SP nogometašic 2023 že poskrbelo za rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno prvenstvo v nogometu za ženske, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji, je že na polovici bojev osmine finala poskrbelo za nov rekord po številu navijačev na tribunah. Doslej si je tekme v živo ogledalo 1.367.037 gledalcev, s čimer je že presežena številka na rekordnem SP 2015 v Kanadi, je sporočila Mednarodna zveza Fifa.

Pri tem rekordnem dosežku je seveda treba upoštevati, da SP letos prvič poteka po novem formatu z več udeleženkami, zato bo letos na sporedu 64 tekem, na prejšnjih SP jih je bilo 52.

Pred današnjo tekmo osmine finala med Švedsko in ZDA je bilo na stadionih v Avstraliji in na Novi Zelandiji 1.339.331 navijačev, ta dvoboj si je ogledalo še dodatnih 27.706, seštevek pa je prinesel številko 1.367.037. Pred osmimi leto so v Kanadi na vseh tekmah našteli skupno 1.353.506 gledalcev na tribunah.

Tribune stadionov na SP 2023 so še kako polne. Foto: Reuters

Rekordna številka se bo še povečala do konca SP, saj bodo na sporedu še štiri tekme osmine finala, štiri četrtfinalne, dve polfinalni in tekmi za prvo ter tretje mesto.

Fifa je še sporočila, da je bilo v povprečju na tekmah na letošnjem SP doslej po 26.000 gledalcev.