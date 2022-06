Madžari so v torek v Wolverhamptonu poskrbeli za najvišji domači poraz Anglije v zadnjih 90 letih, premagali so jih s kar 4:0.

Angleška nogometna reprezentanca je v torek doživela najhujši domači poraz v zadnjih 90 letih, na stadionu Molineux Stadium v Wolverhamptonu jih je s 4:0 ponižala Madžarska. "Grozen večer, odgovornost je moja," je po močni zaušnici dejal selektor Gareth Southgate, kapetan Harry Kane pa je dodal: "To je moja prva nizka točka v zadnjih petih letih s to reprezentanco, razočaranje je veliko, a moramo ostati mirni in se iz tega nekaj naučiti."

Za evropskimi podprvaki Angleži je izjemno slab junijski cikel Lige narodov. Po štirih tekmah v najkakovostnejši skupini so zgolj pri dveh točkah, grozi jim celo izpad v Ligo B. Za začetek so z 0:1 izgubili proti Madžarom, nato remizirali z Nemci (1:1) in Italijani (0:0), v torek pa doživeli najhujši poraz na domačih tleh v zadnjih devetih desetletjih.

Slovenski vzhodni sosedi so jim na Molineux Stadiumu prisolili krepko zaušnico, zmagali so s kar 4:0. Tako visoko Angleži doma niso izgubili vse od leta 1928, ko so jih s 5:1 odpravili Škoti.

Gareth Southgate je prevzel odgovornost za poraz. Foto: Reuters

Angleški nogometaši in trenerski štab z Garethom Southgatom na čelu se je naposlušal žvižgov, splet so preplavile številne kritike. Ponižujoč dan v zgodovini angleškega nogometa, Največje ponižanje Anglije po porazu na EP proti Islandiji, Eno najhujših ponižanj Anglije doma, Kako je propadel Southgatov eksperiment … To je le nekaj naslovov, ki so se znašli v tujih medijih.

"Grozen večer. Nismo izgubili na veliko tekmah, tako da je vsak poraz, sploh tako visok, povrhu vsega pa še doma, zelo boleč. Povsem jasno mi je, kaj nam kot skupini ustreza in kaj ne. Nocoj je težek večer. Tudi moji predhodniki so šli skozi podobne večere, sam sem jih takrat kot otrok opazoval iz naslanjača ali pa bil v vlogi nogometaša. Ne gre vedno vse dobro, pač pa moraš vstati tudi v težkih časih. To je nogomet, to je življenje," so pri BBC-ju po visokem porazu povzeli besede 51-letnega stratega, pod vodstvom katerega je Anglija na zadnjem evropskem prvenstvu v finalu izgubila proti Italiji, na zadnjem svetovnem pa končala na četrtem mestu.

"Odgovornost je na meni"

Southgate je krivdo prevzel nase. Kot je pojasnil, mu v zahtevnem urniku – v desetih dneh so odigrali štiri tekme – ob številnih menjavah predvsem na tekmah z Madžari ni uspelo najti pravega kadrovskega ravnotežja.

"Vem, da je igralcem težko. Čutim njihovo razočaranje. Predvsem na dveh tekmah z Madžarsko sem poskušal dati priložnosti mladim igralcem, pri tem pa mi ni uspelo doseči želenega ravnovesja, da bi ekipa zaigrala na ravni, potrebni za zmago. Odgovornost je na meni, a treba je vedeti, da na vseh tekmah ni bilo mogoče nastopiti v najmočnejši postavi, zato smo jih izkoristili kot pripravo na Katar. Zdaj moram breme vzeti z ramen nogometašev, saj je odgovornost povsem moja," je v torek zvečer dodal mož s selektorsko taktirko.

"Veliko razočaranje, a ostati moramo mirni"

"Tekma velikega razočaranja. Imeli smo dovolj priložnosti, da bi dosegli nekaj golov, a nekako se je nadaljevala naša zgodba v letošnji Ligi narodov. To je prva črna točka, ki sem jo z reprezentanco doživel v petih letih. Vsi so pričakovali, da bomo na takšnih tekmah zmagovali, a to preprosto ni bil naš večer. Ostati moramo mirni in se iz tega nekaj naučiti," pa je po porazu razmišljal Harry Kane. Harry Kane tako razočaran ni bil že dolgo. Foto: Reuters

Kapetan je ob tem navijače pozval, naj ostanejo pozitivni, in v bran vzel selektorja. "Gareth je bil ključni člen preoblikovanja te angleške reprezentance v eno najuspešnejših ekip, kar smo jih imeli v zadnjih 50 letih. Vem, da je razočaranje navijačev veliko. Nogomet vsake toliko časa postreže s presenečenji. A pogledati moramo širšo sliko. Za nami sta dva fantastična turnirja (evropsko in svetovno prvenstvo). Ni čas za paniko. Razočarani smo nad porazom, a poudarjam, da moramo ostati mirni. Vemo, kaj moramo popraviti."

Angleže do novembrskega svetovnega prvenstva čakata še dve tekmi Lige narodov, 23. septembra bodo gostovali v Italiji, tri dni zatem pa gostili Nemce.