Kaos v Parizu, ki je pred dvema tednoma očrnil finale nogometne lige prvakov med Realom in Liverpoolom (1:0), še vedno buri duhove. Uefa je kot uraden razlog za več kot polurno zamudo navedla ogromno število navijačev Liverpoola s ponarejenimi vstopnicami in sprožila neodvisno preiskavo dogodka, nad katero pa po poročanju angleškega časnika Guardian niso zadovoljni pri Liverpoolu. Sporen je izbor vodje preiskave. Obenem se je kar nekaj otoških medijev obregnilo ob delo Željka Pavlice, vodjo varnosti pri Uefi, sodelavca in prijatelja Aleksandra Čeferina.

Po finalu lige prvakov se je evropska krovna zveza na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom opravičila vsem navijačem, ki so 28. maja v francoski prestolnici doživljali neprijetnosti. Teh ni bilo malo, zgodbe o tem, kaj vse so morali prestati navijači, ki so si želeli ogledati največjo tekmo, kar jo pozna evropski klubski nogomet, nato pa naleteli na gnečo, nasilje, nekateri celo na uporabo solzivca, so pripovedovali tudi Slovenci.

Foto: Reuters

Zdaj se jim je opravičil tudi vodja pariške policije Didier Lallement. Opravičilo je bilo namenjeno zlasti tistim, ki so jo skupili ob uporabi solzivca, s katerim je želela francoska policija umiriti pritisk ob naraščajočem pritisku obiskovalcev finala na vstopnih vratih. "Očitno je šlo za popoln neuspeh, ker so ljudi potiskali in napadali. Prav tako gre za neuspeh, ker je bila podoba države spodkopana," je šef pariške policije povedal komisiji francoskega senata, ki preiskuje kaos v zvezi s finalom lige prvakov.

Žal mu je, da je dovolil uporabo solzivca, a je to opravičil z besedami, da enostavno ni videl druge rešitve pri tem, da bi zmanjšal gnečo na vstopnih vratih. Pariška policija je takoj po finalu v uvodnih poročilih omenjala 105 aretiranih in 238 poškodovanih oseb.

Angleži dvomijo o neodvisnosti komisije Uefe

Tiago Brandao Rodrigues je nekdanji portugalski minister za izobraževanje. Foto: Reuters Evropska krovna zveza je kot uraden razlog za 36-minutno zamudo navedla ogromno število navijačev Liverpoola s ponarejenimi vstopnicami, nato pa sprožila neodvisno preiskavo dogodka. Vodi jo Portugalec Tiago Brandao Rodrigues, kar je, po poročanju Guardiana, zmotilo angleškega klubskega velikana.

Liverpool namreč dvomi o tem, ali je Rodrigues najbolj primerna oseba za zagotavljanje neodvisnosti preiskave, saj je tesni sodelavec nekdanjega izvršnega direktorja portugalske nogometne zveze Tiaga Craveira, ta pa je zdajšnji svetovalec prvega moža evropskega nogometa Aleksandra Čeferina.

Uefa pojasnjuje izbor vodje preiskave s tem, da je Rodrigues nekdanji portugalski minister za izobraževanje, ki pokriva tudi področje športa. Portugalska je lani (Porto) in predlani (Lizbona), ko so nogometni dogodki zaradi epidemioloških razmer potekali v okrnjenem obsegu, gostila finale lige prvakov, tako da Rodriguesu niso tuje izkušnje z organizacijo takšnih dogodkov.

Liverpool še čaka na odgovor Uefe. Zanima ga, s katerimi strokovnjaki Rodrigues sodeluje pri preiskavi.

Nad tem, kako so v Parizu obravnavali njihove navijače, so se sicer pritoževali tudi pri madridskem Realu, tako da naj bi se Portugalec po oceni Guardiana v bližnji prihodnosti sestal z vodstvi obeh finalistov lige prvakov.

Očitki nad usmeritvijo oddelka za varnost pri Uefi

Letos ni manjkalo kaosa na obeh največjih evropskih finalih, tako na finalu evropske lige med Eintrachtom in Frankfurtom v Sevilli kot tudi na sklepnem dejanju lige prvakov v Parizu.

Letošnji finale lige prvakov, ki bi ga moral po prvotnem scenariju gostiti Sankt Peterburg, a ga je Uefa po ruskem vojaškem napadu na Ukrajino pred tremi meseci preselila v Francijo, se je začel s 36-minutno zamudo. Foto: Reuters

Poleg nezadovoljstva Liverpoola z odločitvijo Uefe, da vlogo vodje preiskave opravlja sodelavec Čeferinovega svetovalca, pa so se nekateri otoški mediji (Guardian, Times, Daily Mail ...) razpisali tudi o osebi, ki pri Uefi opravlja vlogo vodje varnosti. To je Slovenec Željko Pavlica, dober znanec prvega moža evropskega nogometa. Nekdanji vodja področja varnosti Nogometne zveze Slovenije se je kmalu po imenovanju Aleksandra Čeferina za predsednika Uefe preselil k evropski krovni zvezi, februarja lani pa je na položaju vodje varnosti pri Uefi nasledil Kennyja Scotta.

Guardian je predstavil pogled Steva Frosdicka, dolgoletnega britanskega strokovnjaka za vprašanje varnosti na stadionih, ki je v začetku leta odstopil s položaja svetovalca pri Uefi. V to odločitev ga je podalo nezadovoljstvo z usmeritvijo oddelka za varnost pri Uefi pod vodstvom Pavlice, ki mu je očital pomanjkanje profesionalnosti in strokovnosti. Le štiri mesece po njegovi kritiki je bila nogometna Evropa priča finaloma lige Europa in lige prvakov, kjer ni manjkalo varnostnih težav.

Oči so zdaj uprte v evropsko krovno zvezo, ki bo v bližnji prihodnosti predstavila izsledke preiskave o kaotičnih dogodkih v Parizu.