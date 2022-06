Pariška policija se je opravičila za uporabo solzivca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja pariške policije Didier Lallement je priznal, da so bile varnostne operacije pred finalom lige prvakov neuspešne. Obenem se je šef policije v francoski prestolnici opravičil tudi navijačem za uporabo solzivca, ko so ti skušali vstopiti na stadion.

"Očitno je šlo za popoln neuspeh," je Didier Lallement dejal komisiji francoskega senata, ki preiskuje kaos v zvezi s finalom lige prvakov pred slabima dvema tednoma. "To je bil neuspeh, ker so ljudi potiskali in napadali. Prav tako gre za neuspeh, ker je bila podoba države spodkopana," je še dodal šef pariške policije.

Dejal je, da mu je "žal", ker je dovolil uporabo solzivca za odmik navijačev s stadiona pred tekmo, a dodal, da enostavno "ni bilo drugih načinov" za lajšanje naraščajočega pritiska navijačev na vstopnih vratih.

Finale lige prvakov, v katerem je Real Madrid ugnal Liverpool z 1:0, se je začel z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot razlog za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa sporočili, da gre za "prepozen prihod navijačev" na stadion.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je nato kot uraden razlog za zamudo navedla, da je na tisoče navijačev želelo vstopiti na stadion s ponarejenimi vstopnicami. To je povzročilo zastoje pri vstopu na stadion, zato je Uefa prestavila začetek finala. Pariška policija pa je takoj po tekmi v prvi bilanci sporočila, da je zabeležila 105 aretacij in 238 poškodovanih.

Uefa se je v izjavi za javnost opravičila vsem navijačem, ki so bili vpleteni v dogajanje na Stade de Franceu v Parizu, in sprožila neodvisno preiskavo dogodka.