Haaland potreboval le pet minut, City prehitel Liverpool

Vrhunec dogajanja na angleških zelenicah ta konec tedna se obeta v nedeljo, ko se bosta v derbiju 9. kroga spopadla tretjeuvrščeni Arsenal in Liverpool. Branilec naslova Manchester City, še edini neporaženi klub v tej sezoni, je v soboto z 1:0 premagal Southampton, ki tako v tej sezoni ostaja pri le eni osvojeni točki. Najboljši strelec prvakov Erling Haaland, ki bo 14. novembra gostoval v Ljubljani v ligi narodov, se je med strelce vpisal že v 5. minuti.

Nogometaši Manchester Cityja so se spet vsaj za kratek čas prebili na prvo mesto angleškega prvenstva. V desetem krogu so na domačem igrišču z golom Norvežana Erlinga Haalanda z 1:0 premagali Southampton, s tem prišli do 23. točke, imajo dve več od Liverpoola, ki bo v nedeljski poslastici kroga gostoval pri Arsenalu.

Erling Haaland je z 11 zadetki prvi strelec angleškega prvenstva. Foto: Reuters

Manchester City domače tekme ni izgubil že od oktobra 2022, nasploh pa je neporažen od lanskega decembra, ko ga je ugnala Aston Villa. Southampton na Etihadu ni zmagal že od prve medsebojne tekme na tem stadionu, od leta 2004. Kljub izrazito pozitivni statistiki medsebojnih tekem pa se je trener sinjemodrih Pep Guardiola obračuna proti predzadnji ekipi kar nekoliko bal.

"Po tednu lige prvakov bi raje igral derbi kot pa obračun z ekipo z dna lestvice. Osredotočenost bi bila proti močnemu tekmecu večja," je španski strateg pred tekmo priznal, da se boji tekmečevega "bunkerja", še posebno, ker ni mogel računati na Kevina De Bruynea, Kyla Walkerja, Jacka Grealisha in Jeremyja Dokuja.

A njegovi varovanci so obrambo tekmecev vendarle hitro prebili. Že v peti minuti je Matheus Nunes poslal predložek z leve strani, v prerivanju pred golom pa je bil Haaland spretnejši in hitrejši od Jana Bednareka, žogo je poslal pod prečko in z 11. golom v sezoni prekinil strelski post, ki je v prvenstvu trajal tri kroge.

Bournemouth šokiral Aston Villo

V nadaljevanju prvega dela so domači še naprej imeli terensko premoč, a jalovo, bližje zadetku so bili gosti, Cameron Archer je tik pred odhodom na odmor zadel prečko. V nadaljevanju so bili gostitelji spet bolj konkretni, Haaland je zapravil dve lepi priložnosti, nenatančen je bil tudi Phil Foden. Zato bi lahko sledila tudi kakšna kazen, gosti so izpeljali nekaj nevarnih protinapadov, na koncu tudi pritisnili na domačo obrambo, vendar se izid ni spremenil, tudi ne po novi priložnosti Haalanda v sodnikovem dodatku.

Če je bil City uspešen takoj po tekmi lige prvakov, pa to ne velja za Aston Villo. Ta je gostila Bournemouth, bila boljši tekmec, toda iztržila le remi. Potem ko jo je v 65. minuti Ross Barkley povedel v vodstvo, je šok doživela v šesti minuti sodnikovega dodatka, takrat je izenačil Evanilson.

Evanilson je spravil navijače Aston Ville na Villa Parku v slabo voljo v šesti minuti sodnikovega podaljška. Foto: Reuters

Dramatičen zaključek sta ponudili tudi preostali sobotni tekmi. Ipswich, ki v prvenstvu še ni zmagal, je na gostovanju pri Brentfordu vodil z 2:0, nato z igralcem manj izenačil na 3:3, brez točke pa ostal v šesti minuti dodatka, ko je svoj drugi gol na tekmi dosegel Bryan Mbeumo.

Še bolj spektakularna vrnitev je uspela do tega kroga zadnjeuvrščenemu Wolverhamtonu, to mesto je zdaj prepustil Southamptonu. Na gostovanju pri kakovostnem Brightonu je še v 88. minuti zaostajal 0:2, nato pa v tretji minuti dodatka izenačil in osvojil drugo točko v sezoni.

