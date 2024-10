Tottenham kaznovan zaradi obnašanja svojih igralcev

Igralci obeh klubov so bili vpleteni v incident, ki je izbruhnil, ko je napadalec West Hama Mohammed Kudus v zadnjem delu tekme odrinil branilca Mickyja van de Vena, preden je isto storil še Papeju Matarju Sarri.

Po incidentu so se igralci obeh klubov zbrali okrog Kudusa, 24-letnik pa je najprej prejel rumeni karton, nato pa mu je po posredovanju VAR sodnik podelil še rdeči karton.

"Tottenham ni uspel zagotoviti, da se njihovi igralci ne bi neprimerno in provokativno vedli okrog 82. minute," je v izjavi zapisala FA. Spurs so priznali obtožbe in sprejeli kazen, je dodal FA.

