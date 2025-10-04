Šeško s prvencem še na Old Traffordu, zatem se je igral z ognjem

Na prvi sobotni tekmi 7. kroga angleške premier lige je Leeds United Jake Bijola, ki še naprej čaka na debi v premier ligi in je znova obsedel na klopi, z 1:2 klonil proti Tottenhamu. Manchester United z Benjaminom Šeškom je z 2:0 ugnal Sunderland, pod svoj drugi zadetek pa se je na Otoku podpisal Benjamin Šeško. Arsenal je z 2:0 premagal skromni West Ham in se vsaj začasno prebil na vrh premier lige, dan pa bosta z derbijem sklenila Chelsea in Liverpool, ki se v London podaja s popotnico dveh zaporednih porazov.

Sobota, 4. oktober:

Manchester United je na domačem Old Traffordu gostil Sunderland in se veselil svoje tretje zmage v sezoni. Že v osmi minuti je za 1:0 zadel Mason Mount, potem ko je na robu šestnajsterca prejel podajo s strani in natančno sprožil v desni spodnji kot vrat gostov. Zatem je sledilo še veliko veselje Benjamina Šeška, ki je zadel še drugič zapored v dresu rdečih vragov in prvič na 'domačem' Old Traffordu. V 31. minuti je Šeško sprejel podajo iz avta, ki je pristala direktno na njegovi desnici, nato pa je žogo s strelom v levi spodnji kot zadel za 2:0.

Že globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa si je Šeško v kazenskem prostoru Sunderlanda privoščil spodrsljaj, saj je nerodno z visoko nogo posredoval nad Traijem Humom. Sodnik je najprej pokazal na najstrožjo kazen v korist gostov, a si je ob posredovanju Vara in ogledu videa premislil, zato je Sunderland ostal brez strela z enajstih metrov, Šeško, ki se je uvodoma čudil prvotni odločitvi sodnika, pa si je oddahnil. V drugem polčasu se nato mreža ni več zatresla, slovenski napadalec je odigral celo tekmo in se na koncu s soigralci veselil novih treh točk.

Benjamin Šeško je iz tega položaja zadel za 2:0. Foto: Guliverimage

Slovencu je sicer v bran že pred srečanjem stopil nekdanji španski napadalec Alvaro Negredo, ki je med drugim igral tudi za Manchester City. Negredo je ostro kritiziral pristop Manchester Uniteda k Šešku in jih opozoril, da je pričakovati, da bo samo zmagoval, nepošteno in bo to le oviralo njegov razvoj. Ko je govoril o težavah mladega napadalca pri CoinPokerju, je nekdanji napadalec jasno povedal, da zahteve Uniteda po takojšnjem uspehu morda škodujejo njegovi igri.

"Benjamin je mlad igralec. Ko sem igral za Man City, smo zmagovali skoraj vsako tekmo, zato se je bilo veliko lažje prilagoditi," je dejal. "Ko včasih srečanje začneš, včasih pa ne, je težko. Ko napadalec doseže gol, se vedno počuti bolje in zaradi samozavesti, ki jo dobi, veliko več prispeva k ekipi. Predvsem gre za potrpežljivost. To so mladi igralci, ki imajo še veliko za prispevati, in od njih se ne more zahtevati, da samo zmagujejo. Mislim, da je nepošteno prepustiti toliko odgovornosti tako mlademu fantu," je bil jasen Negredo.

Arsenal je na stadionu Emirates zmagal z 2:0 proti West Hamu. Za tri točke sta zadela Declan Rice v 38. minuti, zmago pa je v 67. minuti z bele pike potrdil Bukayo Saka.

Arsenal je zmagal z 2:0. Foto: Reuters

Bijol znova obsedel

Jaka Bijol ob porazu Leedsa proti Tottenhamu z 1:2 znova ni dobil priložnosti. Za vodstvo gostov na Elland Roadu je v 23. minuti zadel Mathys Tel, a je na drugi strani na 1:1 v 34. minuti poravnal Noah Okafor. Tekmo je nato v začetku drugega polčasa z zadetkom za Tottenham odločil Mohammed Kudus. Eden od dveh centralnih branilcev, Nizozemec Pascal Struijk, je imel prste vmes pri obeh tekmečevih golih. Pri obeh je zamujal z obrambno akcijo, pri obeh ga je žoga zadela, rahlo spremenila smer leta in končala v mreži.

V nedeljo bo na zadnji tekmi kroga Manchester City gostoval pri Brentfordu.

Za uvod v krog je Bournemouth v petek s 3:1 premagal Fulham in se vsaj začasno prebil tik pod vrh.

Angleško prvenstvo, 7. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci: 8 – Haaland (Man City)

6 – Semenyo (Bournemouth)

4 – Anthony (Burnley), Thiago (Brentford)

3 – Bowen (West Ham), Ekitike (Liverpool), Fernandez (Chelsea), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Richarlison (Tottenham), Sarr (Crystal Palace)

...

2 – Benjamin Šeško (Man United)

