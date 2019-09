Rekorden dosežek prvakov, ki so razbili Watford

V 6. krogu angleškega prvenstva je aktualni prvak Manchester City po spodrsljaju v prejšnjem krogu pokazal zobe in Watford porazil s kar 8:0. S tem so sinjemodri postali sedma ekipa v premier ligi, ki je na eni tekmi dosegla vsaj osem zadetkov. Rekord premier lige še vedno drži Manchester United, ki je leta 1995 z 9:0 premagal Ipswich. Varovanci Pepa Guardiole so že v prvih 18 minutah tekme dosegli kar pet golov, kar ni do zdaj uspelo še prav nobeni ekipi v zgodovini premier lige.