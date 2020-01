Delitev točk na derbiju v Londonu, prvaki do zmage

Derbi dneva se je odvil v Londonu. Arsenal je od 26. minute ostal z igralcem manj, saj je bil po prekršku v kazenskem prostoru izključen David Luiz, enajstmetrovko je za Chelsea izkoristil Jorginho. Za Arsenal je v 63. minuti izenačil Martinelli. Prvaki lige Europa so v 84. minuti po zadetku Cesarja Azpilicuete znova povedli, a je le tri minute kasneje izenačil in končni izid postavil Hector Bellerin. Chelseaju sicer v tej v tej sezoni kaže neprimerno bolje kot Arsenalu, ki je v 24 nastopih zmagal zgolj šestkrat. Topničarji so na Stamford Bridge prišli brez kaznovanega napadalca Pierre-Emericka Aubameyanga. Zaradi poškodb so manjkali tudi Calum Chambers, Kieran Tierney, Sead Kolašinac in Reiss Nelson.

Oslabljeni so bili tudi modri, saj so na seznamu poškodovanih Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Marco van Ginkel, Marcos Alonso in Reece James. Chelsea zaseda četrto mesto, ki še pelje v ligo prvakov, Arsenal pa je od njega oddaljen deset točk.

City se je približal Liverpoolu

Manchester City gostuje pri Sheffield Unitedu. Foto: Reuters V Birminghamu je Aston Villa na derbiju začelja ugnala Watford. Pod posebnim povečalom gostiteljev je bil znova Troy Deeney, ki je sicer zadel za vodstvo Watforda, a to ni bilo dovolj za končno slavje. Izkušeni angleški napadalec Watforda je na štirih tekmah proti Aston Villi zadel v polno kar šestkrat.

Branilec naslova Manchester City, katerega trener Josep Guardiola je namenil kritiko zvezi FA na račun (pre)natrpanega tekmovalnega urnika angleških klubov, je gostoval na stadionu Bramall Lane v Sheffieldu in po golu Sergia Agüera v 73. minuti zmagal. Meščani zdaj za vodilnim Liverpoolom z dvema tekmama več zaostajajo 13 točk, pred tretjeuvrščenim Leicester Cityjem, pri katerem Jamie Vardy v polno ni zadel že štiri tekme zapored, pa imajo z odigrano tekmo več šest točk prednosti.

Mourinhov Tottenham bo v sredo proti Norwich Cityju pogrešal najboljšega strelca Harryja Kana, ki bo odsoten še nekaj mesecev, podobna usoda je pri Manchester Unitedu doletela Marcusa Rashforda. Rdeči vragi bodo gostili Burnley.

Liverpool je v tej sezoni nerešljiva uganka za vse tekmece v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters

Vodilni Liverpool je od mogočih 66 osvojil kar 64 točk. V tej sezoni je nepremagljiv, v četrtek pa se odpravlja na eno težjih gostovanj. Mudil se bo pri Wolverhamptonu in poskušal nadaljevati izjemen niz, saj je zadnjih sedem tekem v gosteh dobil brez prejetega zadetka. Od rekorda Manchester Uniteda, ki ga je postavil pred 11 leti (devet zaporednih zmag v gosteh brez prejetega gola), ga ločita le še dve tekmi. Lahko izbrancem Nuna Espirita Santa proti Liverpoolu uspe nekaj, kar ni v tej sezoni na Otoku še nikomur?

Angleško prvenstvo, 24. krog:

Lestvica: