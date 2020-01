Liverpool preskočil še rdeče vrage in ušel na +16!

Liverpool tudi po 23. krogih angleškega prvenstva ostaja brez prask. V nedeljo je v derbiju na Anfieldu z 2:0 premagal oslabljenega večnega rivala United in drugouvrščenemu Cityju ušel na neulovljivih 16 točk, ob tem pa ima še odigrano tekmo manj. Rdečim sta že 21. zmago v sezoni priborila branilec Virgil van Dijk in Mohamed Salah.

Na prvi nedeljski tekmi je Leicester City presenetljivo klonil pri Burnleyju. Lisjaki so že vodili z 1:0 in imeli priložnost za vodstvo z 2:1, a je strel z bele točke zapravil Jamie Vardy. Zapravljene priložnosti gostov so izkoristili domači, ki so na koncu zmagali z 2:1. Odločilni zadetek je v 79. minuti dosegel Ashley Westwood.

Tottenham se je v soboto z gostovanja pri Watfordu vrnil s točko, le s točko se je moral zadovoljiti tudi Manchester City, ki mu je na domači zelenici nesramno zapretil Crystal Palace (2:2). Chelsea je doživel poraz v Newcastlu.

Angleško prvenstvo, 23. krog:

Lestvica: