Liverpool zmagal tudi pri Mourinhu, ga sploh lahko še kdo ustavi?

Liverpool je z golom Roberta Firmina zmagal tudi v 22. krogu angleške premier lige in v Londonu z 1:0 odpravil Tottenham Joseja Mourinha. Ekipa Jürgena Kloppa, ki v prvenstvu ni izgubila že več kot eno leto, je prišla še do 12. prvenstvene zmage v nizu in ima zdaj na vrhu lestvice s tekmo manj že kar 16 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Leicester City, ki je na drugem mestu, je namreč izgubil proti Southamptonu.