Napadalec volkov se vrača v Italijo

Dvaindvajsetletni Cutrone, ki se je na Otok preselil poleti iz Milana (90 tekem, 27 golov), je v elitni angleški ligi dosegel le dva zadetka na 12 tekmah.

Prihod Cutroneja v Italiji povezujejo tudi z možnim odhodom skoraj 60 milijonov evrov vrednega Federica Chiese. Dvaindvajsetletnik igra četrto sezono za Fiorentino, na 129 tekmah je dosegel 25 zadetkov. Lastnik Fiorentine Rocco Commisso je v zadnjih dneh večkrat poudaril, da če si želi Chiesa oditi, lahko gre.

Fiorentini v tej sezoni ne gre vse po načrtih, saj je šele na 15. mestu prvenstvene lestvice. Zadovoljni niso niti v Neaplju, njihov Napoli je trenutno osmi. Tudi zato so na jugu Italije precej aktivni v prestopnem roku. V petek so iz Leipziga za 12 milijonov evrov pripeljali vezista Diega Demmeja, danes pa je zdravniške preglede opravil še en vezist, in sicer Slovak Stanislav Lobotka, za katerega bodo Italijani španski Celti odšteli 20 milijonov evrov in še štiri milijone v bonusih.

