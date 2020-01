Guardiola zbodel angleško zvezo

Poškodbi dveh najboljših angleških napadalcev Harryja Kana in Marcusa Rashforda sta prižgali alarm na Otoku. Angleški navijači se bojijo, da bi lahko to vplivalo na slabši rezultat na Euru. Trener Manchester Cityja Josep Guardiola je izpostavil glavnega krivca. Prepričan je, da bi bilo poškodb neprimerno manj, če bi imeli igralci opravka z manjšim številom tekmovanj. Angleško zvezo FA je pozval, da s koledarja izloči ligaški pokal.

Kapetan angleške reprezentance, zvezdnik Tottenhama in najboljši strelec zadnjega svetovnega prvenstva Harry Kane se je poškodoval v začetku meseca. Zaradi poškodbe leve mečne mišice je moral pod nož, po operaciji pa ga čaka daljše okrevanje. Počival bi lahko vsaj do aprila. Pred dnevi jo je skupil še njegov reprezentančni soigralec Marcus Rashford. Napadalec Manchester Uniteda si je poškodoval hrbet, po neuradnih informacijah pa bi lahko okrevanje trajalo vsaj tri mesece. To je nov velik udarec za angleško izbrano vrsto, ki poleti veliko pričakuje od evropskega prvenstva.

Skupinski del bo igrala na domačih tleh, če bo uspešna, pa bo lahko na Wembleyju odigrala tudi polfinale in finale. Trije levi želijo zaradi tega dočakati Euro v najmočnejši postavi in narediti še korak več od lanskega nastopa na svetovnem prvenstvu, kjer z mlado postavo niso razočarali in na koncu osvojili odmevno četrto mesto.

Igralci žrtve natrpanega urnika

Harry Kane bo šele aprila začel trenirati. Foto: Reuters Po zadnjih poškodbah angleških reprezentantov se je oglasil trener Manchester Cityja. Katalonec Josep Guardiola je zbodel angleško zvezo, razlog za vse pogostejše poškodbe pa našel v tem, da je urnik klubskih tekmovanj na Otoku preprosto preveč zgoščen. Po njegovem mnenju bi lahko izpustili ligaški pokal, s tem pa igralcem omogočili vsaj malce oddiha med pestrim dogajanjem, v katerem si klubi, zlasti tisti najboljši, ki nastopajo tudi v Evropi, ne morejo privoščiti počitka.

"Zadnje poškodbe me sploh ne presenečajo. Igralci so žrtve prevelikega števila tekem. Kane in Rashford sta zelo pomembna nogometaša za Anglijo. To, kar se dogaja, je nevzdržno. Od igralcev zahtevamo preveč," sporoča Katalonec in daje predlog, ki bi po njegovem mnenju premaknil stvari na bolje. Angleški zvezi je predlagal, da iz koledarja izloči kakšno tekmovanje. Na primer angleški ligaški pokal, saj ima od vseh, ki na Otoku prinašajo končno lovoriko, najmanjšo vrednost. Tam se pogosto tudi dogaja, da klubi zaradi prevelikega števila tekem zaigrajo z oslabljeno zasedbo in tvegajo hitrejši izpad.

Manj tekmovanj, več kakovosti

Guardiola je osvojil angleški ligaški pokal dvakrat zapored. V tej sezoni se mu nasmiha nastop v finalu, saj je v prvi polfinalni tekmi premagal Manchester United. Foto: Getty Images "Manj tekem, manj tekmovanj, manj klubov, več kakovosti, manj kvantitete. V nemškem prvenstvu (Guardiola je tri leta zapored vodil Bayern, op. p.) nastopa le 18 klubov, ne pa 20, Nemci imajo le eno pokalno tekmovanje, ne pa dveh," je primerjal obveznosti, s katerimi se vsako sezono ubadajo nemški in angleški prvokategorniki. Dodal je tudi, da lahko španski klubi računajo na novoletne počitnice, kar je nekaj, o čemer lahko nogometaši, ki si služijo kruh na Otoku, le sanjajo.

Guardiola ni naključno spregovoril o poškodbah, saj ima ogromne težave z njimi tudi sam. V tej sezoni bo stežka ubranil naslov angleškega prvaka. Manchester City (s tekmo več) 15 krogov pred koncem za vodilnim Liverpoolom, ki je neustavljiv in je od mogočih 66 osvojil kar 64 točk, zaostaja kar 16 točk. Danes bo gostoval pri Sheffield Unitedu. Za nastop sta vprašljiva Benjamin Mendy in John Stones, že od prej sta na seznamu poškodovanih Leroy Sane in Aymeric Laporte.