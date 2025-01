Chelsea ekspresno šokiral Etihad, nato je City odločno odgovoril

Salah nadaljuje s strelskim nizom

Mohamed Salah je že pri 19 zadetkih v tej sezoni. Foto: Reuters Razlika med vodilnim Liverpoolom in drugouvrščenim Arsenalom po 23. krogu angleškega nogometnega prvenstva ostaja šest točk. Obe ekipi sta namreč v dvobojih z ekipama spodnjega dela lestvice, Ipswichem in Wolverhamptonom, vknjižili novi zmagi. Lažje delo so imeli Liverpoolčani, zmagali so s 4:1, medtem ko je bil za zmago Arsenala dovolj en gol.

Liverpool je hitro našel pot žogi v mrežo Ipswicha. Izkoristil je že prvo priložnost, Madžar Dominik Szoboszlai je bil v 11. minuti z levico natančen s strelom z roba kazenskega prostora. Nato pa je na sceno stopil Cody Gakpo. Najprej je asistiral Egipčanu Mohamedu Salahu, ki se je na drugi vratnici odlično znašel in žogo poslal pod prečko, nato pa je Nizozemec dosegel še dva gola. Prvega še pred odmorom, ko je v gol pospravil odbitek po strelu Szoboszlaija, drugega pa v drugem polčasu. Gosti so ob koncu z golom le poskrbeli za kozmetičen popravek rezultata.

Italijan osrečil Arsenal

Topničarjem je zmago zagotovil Riccardo Calafiori. Foto: Reuters Arsenal se je brez treh zelo pomembnih igralcev, Bukaya Sake, Martina Odegaarda in Gabriela Jesusa, mučil z Wolverhamptonom. V prvem polčasu je imel le eno priložnost, zapravil jo je Kai Havertz, domači vratar Jose Sa je njegov strel z glavo čudežno ubranil. V 43. minuti so Londončani ostali še z igralcem manj, zaradi nespretnega in nevarnega prekrška je bil izključen Myles Lewis-Skelly.

Kljub igralcu manj so gosti zadržali terensko premoč, Declan Rice in Havertz bi na začetku drugega dela lahko povedla svojo ekipo v vodstvo, svojo priložnost so nato imeli tudi domači, v 70. minuti pa sta bili ekipi po številu igralcev spet na istem, zaradi drugega rumenega kartona je moral z igrišča tudi domači igralec Joao Gomes. Odrešitev za Londončane je prišla v 74. minuti, ko je mrežo zatresel rezervist iz Italije Riccardo Calafiori.

Na derbiju dveh največjih pozitivnih presenečenj dosedanjega dela lige je tretjeuvrščeni Nottingham Forest doživel pravo katastrofo na gostovanju pri Bournemouthu. Izgubil je kar z 0:5, "vroči" Nizozemec Justin Kluivert je dosegel prvi gol, nato je za "hat trick" poskrbel Dango Ouattara, končni izid je postavil Antoine Semenyo.

Napadalec iz Burkine Faso Dango Ouattara je proti Nottingham Forestu dosegel kar tri zadetke. Foto: Reuters

Everton je v gosteh pri Brightonu zabeležil pomembno zmago v boju za obstanek, edini gol na tekmi je z bele pike prispeval Iiman Ndiaye. Southampton je doma proti Newcastlu vodil z 1:0, a na koncu vpisal nov poraz, gosti so po zaslugi dveh golov švedskega napadalca Alexandra Isaka in enega Italijana Sandra Tonalija zmagali s 3:1.

City po zmagi nad Chelseajem četrti

Manchester City je po krizi vendarle dočakal lepše čase. V 23. krogu je pred domačimi navijači s 3:1 dobil derbi proti Chelseaju. Z novimi tremi točkami se je vrnil na mesta, ki vodijo v ligo prvakov, prebil se je na četrto mesto, Chelsea je padel na šesto. Za ekipo Pepa Guardiole se tekma ni začela dobro. Eden od dveh novincev v moštvu Uzbekistanec Abdukodir Husanov je na svojem debiju že v tretji minuti storil napako, ki jo je kaznoval Noni Madueke. Toda gostiteljev to ni zmedlo. Začeli so vrstiti nevarne akcije, nekaj priložnosti se je ponudilo tudi drugemu novincu v ekipi Egipčanu Omarju Marmušu.

Končni rezultat na Etihadu je postavil Phil Foden. Foto: Reuters

Phil Foden je zadel vratnico, najnevarnejši v domači vrsti pa je bil Hrvat Joško Gvardiol. Prvih dveh lepih priložnosti ni izkoristil, v tretje pa je šlo rado. Odbito žogo, ki jo je po strelu Matheusa Nunesa odbil vratar Robert Sanchez, je potisnil v mrežo.

Drugi polčas je bil, kar se tiče priložnosti, bolj siromašen, a sinje-modri so svoji dve izkoristili. Prvo Erling Haaland, ki je kaznoval nepotreben izlet Sancheza in od daleč čez njega poslal žogo na pravo mesto, nato pa je svojo strelsko serijo nadaljeval Foden, ki je po podaji Haalanda sam pritekel pred vratarja, strel mimo njega pa natančno odmeril.

Angleško prvenstvo, 23. krog:

Sobota, 25. januar:

Nedelja, 26. januar:

Lestvica: