Manchester City melje naprej, šok za Liverpool

Varovanci Pepa Guardiole so zabeležili 13. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih in deveto v prvenstvu. Foto: Reuters

Vodilni Manchester City bo imel tudi po 22. krogu angleške nogometne lige ob tekmi manj tri točke prednosti pred mestnim tekmecem Unitedom. V tem krogu sicer ni bil tako učinkovit kot United, ki je v torek Southampton premagal kar z 9:0, a so bili tudi sinjemodri prepričljivi, Burnley so v gosteh premagali z 2:0. Everton je slavil pri Leedsu (2:1), West Ham je na krilih prišleka iz Uniteda Jesseja Lingarda ugnal Aston Villo (3:1), Brighton pa je po Tottenhamu šokiral še prvaka Liverpool (1:0). V četrtek nas čaka še londonski derbi med Tottenhamom in Chelseajem.