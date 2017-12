Konec čudežne serije Cityja, Wenger prehitel Fergieja

Angleško prvenstvo, 21. krog

V Angliji je na sporedu 21. prvenstveni krog. Vodilni Man City je v Londonu pri Crystal Palaceu lovil 19 . zaporedno ligaško zmago, a ostal brez nje (0:0). Orli so imeli celo priložnost, da pridejo do velikega skalpa, a je v 91. minuti enajstmetrovko zapravil srbski vezist Luka Milivojević.

Mohamed Salah (Liverpool) je proti Leicester Cityju dosegel 16. in 17. prvenstveni gol sezone. Foto: Reuters

City pod vodstvom katalonskega stratega Pepa Guardiole je bil na dobri poti, da vsaj izenači 19 tekem dolg niz zaporednih zmag v domačem prvenstvu v eni od petih najmočnejših evropskih lig. Rekord tako še ostaja pri Bayernu, ki ga je v sezoni 2013/14 do tako dolgega niza zmag prav tako vodil Guardiola.

Teoretično bi morali imeti sinjemodri na predzadnji tekmi premier lige v tem letu lahko delo, saj so gostovali pri ekipi, ki se bori za obstanek; toda na koncu so bili lahko nogometaši iz Manchestra veseli, da so ostali neporaženi. Že v sodnikovem dodatku je imela namreč domača ekipa enajstmetrovko po prekršku Raheema Sterlinga nad Wilfriedom Zahajem, toda poskus Luke Milivojevića ni bil uspešen, žogo je vratar gostov Ederson ustavil z nogama.

Prednost še vedno ogromna

To je za City šele drugi remi v tej sezoni premier league in ostajajo trdno zasidrani na prvem mestu. Sinjemodri imajo pred drugouvrščenim Chelseajem 14 točk prednosti, tretjeuvrščeni United, ki je v soboto le remiziral s Southamptonom (0:0) pa še točko več.

Wenger prevzel rekord Fergusonu Na zadnji tekmi angleške premier lige v letu 2017 med Arsenalom in West Bromwichem je francoski trener Arsenala Arsene Wenger poskrbel za nov rekord te lige. Nedeljski dvoboj je bil namreč že njegova 811. tekma v premier ligi, tako da je za eno tekmo prehitel dolgoletnega stratega Manchester Uniteda Alexa Fergusona.

United ostal brez prvih napadalcev

Rdeči vragi bodo morali mesec dni igrati brez izkušenega švedskega napadalca Zlatana Ibrahimovića, saj ima 36-letnik spet težave s kolenom, za dodatne težave v napadu Uniteda pa je poskrbel Romelu Lukaku, na tekmi proti Southamptonu je dobil udarec v glavo in igrišče zapustil na nosilih. Za zdaj se še ne ve, kdaj bo Belgijec spet v pogonu.

Lestvica: Manchester City 21 tekem – 59 točk Chelsea 21 – 45 Manchester United 21 - 44 Liverpool 21 – 41 Tottenham 20 – 37 Arsenal 20 – 37 Burnley 21 – 34 Leicester City 21 – 27 Everton 21 – 27 Watford 21 – 25 Huddersfield Town 21 – 24 Brighton 21 – 22 Southampton 21 – 20 Bournemouth 21 - 20 Stoke City 21 – 20 Newcastle 21 – 19 Crystal Palace 21 - 19 West Ham 20 – 18 Swansea City 21 – 16 WBA 20 – 15