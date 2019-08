Man City doživel deja vu in ostal brez zmage na derbiju

Ljubitelji angleškega klubskega nogometa, ki je v zadnji sezoni prispeval vse štiri finaliste evropskih tekmovanj, ta konec tedna spremljajo dvoboje 2. kroga. Danes je bil v ospredju veliki sobotni derbi med branilcem naslova Manchester Cityjem in evropskim podprvakom Tottenhamom. Ekipi sta se po razburljivih zaključnih minutah razšli brez zmagovalca. V uvodnem dejanju je Arsenal z 2:1 premagal Burnley. Krog bosta v ponedeljek končala Wolverhampton in Manchester United.

Derbi kroga se je odvil na Etihadu, kjer se je branilec naslova Manchester City prvič v tej sezoni predstavil pred domačim občinstvom. Sinjemodri so gostili Tottenham, ki jih je lani izločil iz polfinala lige prvakov. Mrežo Tottenhama je v 20. minuti načel Raheem Sterling, a le tri minute kasneje so gostje po zadetku Erica Lamele izenačili na 1:1. V 35. minuti so domači zadeli še drugič na srečanju, ko je po podaji De Bruyneja zadel Sergio Agüero. V drugem polčasu so Londončani lovili zaostanek, v 56. minuti pa je ob prihodu v igro in prvem stiku z žogo zadel Lucas.

Meščani so tako kot na lanski povratni tekmi polfinala lige prvakov tudi tokrat zadeli v sodnikovem podaljšku, a je bil gol tako kot lani po uporabi tehnologije VAR razveljavljen. Gabriel Jesus je v 92. minuto odbito žogo pospravil v desno stran vrat Tottenhama. Sodniki so nato kar tri minute pregledovali posnetek zadetka in se na koncu odločili, da je šlo za igranje z roko, ter gol razveljavili. Moštvi sta se tako razšli z neodločenim izidom 2:2 in delitvijo točk.

Razveljavljeni zadetek Cityja:

Gabriel Jesus goal (disallowed) Ruled out Manchester city vs Tottenham 2-2 pic.twitter.com/FI6CmsoI2K — Zwode (@STREQM1) August 17, 2019

Arsenal in Liverpool uspešna

Topničarji so Burnley premagali že desetič zapored. Evropski prvak Liverpool, ki je v sredo osvojil še superpokalno lovoriko, je z 2:1 slavil v Southamptonu. Kljub nekaterim drugačnim napovedim, je med vratnicama vendarle stal Adrian, ki ga je nesrečno poškodoval eden izmed navdušenih navijačev v Istanbulu, ko je stekel na igrišče proti ekipi Liverpoola, nato pa mu je spodrsnilo, tako da je v padcu poškodoval gleženj španskemu vratarju. Adrian si je na obračunu s Southamptonom privoščil veliko napako, po kateri so domači nogometaši znižali zaostanek za Liverpoolom, a na koncu kljub temu ostali brez točk.

Napaka Adriana:

Chelsea bo po porazu v sredo, ko je izgubil loterijo kazenskih udarcev proti Liverpoolu, gostil Leicester City. Po odpravljeni poškodbi kolena se vrača Brazilec Willian.

V zadnji tekmi kroga bo Wolverhampton, ki podobno kot Manchester United zastopa barve Anglije v evropski ligi, pričakal rdeče vrage.

Angleško prvenstvo, 2. krog

Lestvica:

Najboljši strelci: 4 - Pukki (Norwich), Sterling (Man City)

3 - Barnes (Burnley)

2 - Rashford (Man Utd), Agüero (Man City), Aubameyang (Arsenal), Kane (Tottenham)

...

