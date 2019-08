Pred dvema tednoma še brez službe, zdaj je junak evropskih prvakov

Liverpool je včeraj še četrtič v zgodovini osvojil evropski superpokal, potem ko so varovanci Jürgena Kloppa po izvajanju enajstmetrovk ugnali Chelsea (2:2; 5:4). Junak srečanja je bil vratar Liverpoola Adrian, ki je ubranil odločilni peti poskus Chelseaja z bele pike. "Za mano je nor teden, a s takšnimi soigralci je vse lahko," je po tekmi navdušeno na vprašanja novinarjev odgovarjal 32-letni Španec, ki je bil še pred dvema tednoma brez kluba.

Liverpool, ki se je v Istanbulu znova veselil po letu 2005, ko so Redsi po preobratu in izvajanju enajstmetrovk slavili v ligi prvakov, je bil pred tem zadnji angleški klub s to lovoriko, potem ko je leta 2005 po podaljšku premagal moskovski CSKA. Od takrat so štirje angleški predstavniki izgubili superpokal. Manchester United v letih 2008 in 2017 ter Chelsea v letih 2012 in 2013, ko so edinkrat v zgodovini do letos o zmagovalcu superpokala odločile enajstmetrovke. Se je pa v zadnjih sedmih sezonah kar petkrat zgodilo, da je bil zmagovalec določen šele po podaljšku.

Stephanie Frappart je postavila nov mejnik v evropskem nogometu. Foto: Reuters

Evropska superpokalna tekma, na kateri je bil delegat tekme predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, je po dolgem in težkem boju pripadla zmagovalcem lige prvakov, Stephanie Frappart pa se je v zgodovino zapisala kot prva sodnica, ki je delila pravico na večji nogometni tekmi pod okriljem Evropske nogometne zveze. Oba tekmeca sta za tekmo prejela po 3,5 milijona evrov, zmagovalec pa še dodaten milijon. Junak tekme? Španski vratar Adrian, za katerim sta dva vrtoglava tedna.

Iz brezposelnosti v vrata evropskih prvakov

Jordan Henderson in Adrian po zadnji enajstmetrovki Chelseaja Foto: Reuters Pred 14 dnevi je bil vratar Adrian še brez kluba, potem ko so ga po koncu prejšnje sezone odslovili zdaj že nekdanji delodajalci West Hama. A po nesrečnem spletu okoliščin za Liverpool, po katerem so Redsi ostali brez drugega vratarja Simona Mignoleta, ki se je preselil v Belgijo, je Jürgen Klopp na pomoč poklical 32-letnega Adriana. Tekma proti Chelseaju je bila prva po letošnjem januarju, ki jo je španski vratar začel v prvi postavi. V podaljšku je sicer napravil napako, ko je napravil prekršek za enajstmetrovko nad Tammyjem Abrahamom, a na njegovo zadovoljstvo je le nekaj minut pozneje mlademu Angležu ubranil odločilno enajstmetrovko za osvojitev superpokala.

"Dobrodošel v Liverpool," je po koncu tekme sam sebi dejal španski vratar. "Za mano je nor teden, a s takšnimi soigralci je vse lahko. Presrečen sem za celotno ekipo, da smo osvojili to lovoriko, pa tudi za navijače. Bila je dolga tekma, na koncu se je za nas končala odlično," veselja ni skrival Španec, ki je v podaljšku napravil prekršek za najstrožjo kazen, po kateri je Chelsea izenačil na 2:2.

"Poskušal sem mu izbiti žogo, a Abraham je znal to izkoristiti, zato je prišlo do stika. Hotel sem le izbiti žogo, še vedno nisem prepričan, da sem storil prekršek, še enkrat si moram ogledati posnetek. Zdaj je vseeno, imamo pokal," je še povedal 32-letni vratar, ki bo vlogo glavnega vratarja Liverpoola opravljal vsaj še nekaj tednov, dokler se v kader angleških podprvakov ne vrne Brazilec Alisson Becker, ki okreva po poškodbi meč.

Obramba Adriana:

Klopp: Chelsea je igral res odlično

"Težko je bilo igrati, saj je v zraku veliko vlage. Naredili smo veliko napak, nogometaši Chelseaja so bili odlični nasprotniki. V angleškem superpokalu smo po enajstmetrovkah izgubili, zdaj pa se je na srečo obračun prevesil v našo korist. Zelo sem vesel za Adriana, ki se je komaj pridružil ekipi, pa je že naš junak," je bil po novem dvigu pokala vesel kapetan Liverpoola Jordan Henderson.

Pohvale na račun nove pridobitve Liverpoola je pristavil tudi Jürgen Klopp. "Zgodba z Adrianom je res neverjetna. Ohranil je mirne živce v najbolj pomembnih trenutkih. Res mu privoščim, mislim, da v karieri ni osvojil veliko lovorik, zato sem še toliko bolj vesel zanj. Tako Adrian kot Kepa sta prikazala odlične obrambe," s pohvalami na račun obeh vratarjev ni skoparil Nemec.

Jürgen Klopp je po koncu tekme pohvalil vratarja obeh ekip. Foto: Getty Images

"Bila je zelo težka tekma za obe strani. Takšna srečanja se vrtijo le okoli zmage, zato sem res vesel, da nam je uspelo. Obe ekipi sta pokazali karakter. Pogoji za igranje so bili res težki, saj je bilo zelo vroče. Mislim, da si zaradi tega nihče na stadionu ni želel podaljška in izvajanja enajstmetrovk. Chelsea je igral res odlično, tudi mi smo imeli res dobre trenutke. Tekmo smo dobro odprli, potem pa smo povsem padli v igri. Fantje so se borili in to je glavno," je bil zadovoljen strateg Liverpoola.

Lampard neuspešen še tretjič

Če so bili v taboru rdečih po koncu tekme več kot zadovoljni, pa je bilo veliko nezadovoljnih obrazov na strani Chelseaja. Frank Lampard je bil na zadnjih dveh superpokalnih obračunih v letih 2012 in 2013, ko so Londončani izgubili proti Atleticu oziroma Bayernu, kapetan moštva. Zdaj je prvič izgubil še v vlogi trenerja.

Frank Lampard je bil še tretjič neuspešen. Foto: Reuters

"Sem najslabši poraženec na svetu. Sovražim izgubljati. Ni bilo lahko gledati Liverpoola dvigniti lovorike, a jih spoštujemo, saj so zmagovalci. Na svoje nogometaše sem zelo ponosen, odigrali so res dobro tekmo. Zadnji obračun smo igrali v nedeljo pozno popoldne, Liverpool je svojo tekmo odigral že v petek. Tekme pogosto odloči trenutek sreče ali nesreče. Ponosen sem na predstavo svojih fantov. Mladi nogometaši so odlično opravili svoje delo. Čeprav smo izgubili, optimistično gledam na nadaljevanje sezone. Imamo res kakovostno ekipo. Iz te tekme lahko potegnemo ogromno pozitivnega," je bil po koncu superpokala zadovoljen Lampard.

"Prevzameš odgovornost, želiš si streljati, a zgrešiš"

Chelsea je sicer v sezono štartal z dvema porazoma. V prvem krogu premier lige so šestkratni zmagovalci angleškega prvenstva visoko izgubili proti Manchester Unitedu. "Po nedeljskem visokem porazu smo bili danes na povsem drugi ravni. Res nismo imeli sreče, da bi zmagali. Zdaj nas do reprezentančnega premora čakajo še tri tekme in pričakujem, da bomo na vseh igrali tako kot danes," je bil jasen 41-letni Anglež, ki je dal priložnost številnim mladim igralcem.

21-letni Abraham je zapravil odločilni peti poskus z bele pike. Foto: Reuters

"Ne pozabimo, Pulišić je star le 20 let, pa je že podal za gol. Postal bo le še boljši, ko se bo navadil igrati z ekipami, kot je Liverpool. Tudi Mason Mount in Tammy Abraham sta bila dodana vrednost ekipe. Čeprav je zgrešil odločilno enajstmetrovko, mora Abraham ohraniti ponos, saj so takšni dogodki sestavni del igre odličnih igralcev, kar si on tudi želi postati. Prevzameš odgovornost, želiš si streljati, a zgrešiš," je pojasnil Lampard, ki tudi sam dobro ve, kakšno odgovornost imajo v takšnih primerih igralci. Nekdanji angleški reprezentant je bil leta 2006 med igralci, ki so bili v streljanju enajstmetrovk v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Portugalski nenatančni, kar je Anglijo na koncu stalo uvrstitve med najboljše štiri ekipe na svetu.

Časa za razočaranje ni veliko, saj Chelsea že v nedeljo čaka nova tekma. "Nočem govoriti le o mladih. Jorginho, Kante, ki je komaj kaj treniral, Kurt Zouma, Andreas, Pedro, vsi so bili izjemni in res sem ponosen. Vem, da smo izgubili, a sem samozavesten. Res dobro delamo," je še povedal angleški strateg, ki ga naslednja preizkušnja čaka v nedeljo, ko se bo Lampard kot trener Chelseaja prvič predstavil na Stamford Bridgu, kamor prihaja Leicester. Za Chelsea je bil neuspeh z Liverpoolom prvi evropski poraz za Modre po 15 obračunih v evropskih tekmovanjih. Londončani so v prejšnji sezoni slavili na 12 tekmah, trikrat so igrali neodločeno, zdaj pa so po letu in pol zabeležili tudi prvi poraz.

