Bo Arsenal klonil še na drugem zaporednem derbiju?

Tako kot v prvem krogu bomo tudi v drugem priča velikemu derbiju. Prejšnji konec tedna City z 2:0 premagal Arsenal, ki ga to soboto čaka še gostovanje pri mestnem tekmecu Chelseaju. V nedeljo bo Man City gostil Huddersfield, United odhaja k Brightonu, krog se bo zaključil v ponedeljek, ko bodo orli iz Londona pričakali visokoleteči Liverpool. Rdeči so na prvi tekmi sezone s 4:0 razbili West Ham in vladajo na vrhu lestvice.