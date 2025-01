V norem ritmu se nadaljuje tekmovanje v angleški premier ligi. V 19. krogu premier lige je Ipswich, ki se bori za obstanek, z 2:0 presenetil Chelsea. Manchester United je doživel nov udarec proti Newcastlu, ki je zmagal z 2:0. V središču pozornosti se je znašel Nizozemec Joshua Zirkzee, ki je bil zamenjan po dobre pol ure srečanja. Za uvod so nogometaši Manchestra Cityja v nedeljo po štirih krogih znova zmagali, ko so z 2:0 v gosteh ugnali Leicester. Vodilni Liverpool se je na zadnji nedeljski tekmi s 5:0 znesel nad West Hamom. Zadnja tekma se igra šele prvega januarja, ko Brentford gosti Arsenal.

Ipswich je v ponedeljek pripravil veliko presenečenje, potem ko je na domačem Portman Roadu z 2:0 premagal Chelsea, ki je še drugič zapored izgubil, na zadnjih treh tekmah v premier ligi pa je brez zmage. Za vodstvo Ipswicha je v 12. minuti po strelu z bele pike in prekršku vratarja Chelseaja Filipa Jörgensena poskrbel Liam Delap. Chelsea je sicer v 24. minuti prek Joaa Felixa zatresel mrežo nasprotnika, a je izenačenje preprečil Var, po katerem je bilo jasno, da je bil Felix v prepovedanem položaju. V 55. minuti pa je nato končni izid za tretjo zmago Ipswicha v sezoni po pomoči Delapa postavil Omari Hutchinson. Chelsea je doživel šele drugi poraz na zadnjih dvanajstih gostovanjih.

Joshua Zirkzee je moral iz igre že v 33. minuti. Foto: Reuters

Še četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih pa so doživeli nogometaši Manchester Uniteda, ki so z 0:2 na domačem terenu klonili proti Newcastlu in zabeležili še deveti poraz v tej sezoni angleškega prvenstva. Srake, ki so zmagale četrtič v nizu, so usodo rdečih vragov praktično zapečatile že v prvih dvajsetih minutah, saj je že v četrti minuti za vodstvo z 1:0 zadel Alexander Isak, v 19. minuti pa je za 2:0 zadel Joelinton in dodal piko na i prvi zmagi Newcastla v Teatru sanj po več kot desetletju. Eden izmed najbolj opevanih dogodkov tekme pa se je zgodil v 33. minuti, ko je strateg Uniteda Ruben Amorim zaradi nezadovoljstva s predstavo Joshue Zirkzeeja Nizozemca zamenjal, ob tem pa so navijači na Old Traffordu najprej odločitev portugalskega stratega pospremili z valom navdušenja, nato pa 23-letnega nogometaša zasuli z žvižgi neodobravanja. Zirkzee je nato hitro oblekel bundo in se vidno razočaran odpravil v garderobo.

Manchester United je doživel peti poraz v decembru. V enem mesecu je nazadnje toliko tekem izgubil pred 62 leti, še daljši rekord pa je popravil trener Amorim (1. novembra je nasledil Erika ten Haga), ki je v svojih prvih enajstih tekmah na čelu kluba doživel šest porazov. Pet jih je imel nazadnje Walter Crickmer leta 1932.

Petarda Liverpoola

Liverpool, vodilna ekipa angleškega prvenstva, se še naprej poigrava s tekmeci. Njegova zadnja žrtev je bil West Ham, ki ga je na gostovanju v Londonu premagal s 5:0.

Liverpool melje vse pred seboj, v nedeljo je s 5:0 zmagal proti West Hamu. Foto: Reuters

Če je gostitelje sprva še reševal vratar Alphonse Areola, so Liverpoolčani v 30. minuti le začeli tresti njihovo mrežo. Neodločnost domače obrambe je kaznoval Luis Diaz, nato je prodor in podajo Mohameda Salaha izkoristil Cody Gakpo, tik pred odmorom pa je Salah s svojim 17. golom v tej sezoni premier lige z neugodnim strelom povišal na 3:0.

Gostje so tudi v drugem polčasu kot za šalo prihajali v ugodne položaje za strel in bi lahko povsem napolnili mrežo domačih, to velja predvsem za Salaha. Dva gola pa so vendarle še dosegli, na 4:0 je s strelom od daleč povišal Trent Alexander-Arnold, končni izid pa je po podaji Salaha postavil Diogo Jota.

Veselje Guardiole na jubilejni tekmi, Haaland prekinil strelski post

Na uvodni tekmi 19. kroga je Manchester City gostoval pri Leicestru in se po štirih krogih suše vendarle veselil novih treh točk. A je imel tudi Leiecester, ki ga vodi Ruud van Nistelrooy, dovolj priložnosti, da bi podaljšal krizo ekipe Pepa Guardiole (ta je vodil svojo jubilejno petstoto tekmo) in prekinil svoj niz treh zaporednih porazov. Dvakrat je zadel okvir vrat, Jamie Vardy je še pri rezultatu 0:0 zapravil imenitno priložnost, kar so gosti v 21. minuti kaznovali.

Manchester City je prišel do zmage v Leicestru. Foto: Reuters

In to s pomočjo domačega vratarja Jakuba Stolarczyka, ki je po strelu Phila Fodena slabo odbil žogo, to je 20-letni Brazilec Savinho poslal v mrežo in tako dosegel svoj prvi gol v dresu Cityja.

V drugem delu je Leicester pritiskal, izenačenje je veselo v zraku, a se to vendarle ni zgodilo. Prav nasprotno, gosti so prek Erlinga Haalanda, ki je po podaji Savinha prekinil strelski post, vodstvo povišali, s tem pa umirili tekmeca in dosegli pomembno zmago.

Novo razočaranje Tottenhama, Nottingham navdušuje

Novo razočaranje so doživeli navijači Tottenhama, njihova ekipa je doma z Wolverhamptonom igrala le 2:2, potem ko so gosti izenačili v 87. minuti. Navdušuje pa Nottingham Forest, ki je v nedeljo z 2:0 odpravil Everton in je zdaj drugi na lestvici premier lige.

Angleško prvenstvo, 19. krog:

Nedelja, 29. december:

Ponedeljek, 30. december:

Sreda, 1. januar:

Lestvica: