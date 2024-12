Liverpool povečal prednost, kriza klubov iz Manchestra še traja

Tradicionalni 26. december oziroma "boxing day" je na Otoku prinesel osem tekem 18. kroga premier lige, dve se bosta odvili še v petek. Za uvod je bil na delu ranjeni Manchester City, ki je na Etihadu gosti Everton, ki je v prejšnjem krogu odščipnil točko Chelseaju, tokrat pa jo je zagodel tudi sinjemodrim. Bilo je 1:1. Chelsea je z 2:1 klonil proti Fulhamu, vodilni Liverpool pa je v večernem dvoboju s 3:1 ugnal Leicester in še dodatno ušel tekmecem na lestvici.

Agonija Manchester Cityja se nadaljuje. Aktualni prvak je na zadnjih 13 tekmah v vseh tekmovanjih vpisal le eno samo zmago, izgubil pa kar devetkrat, nazadnje v prejšnjem krogu proti Aston Villi. Njegov tokratni nasprotnik Everton je kot kaže v aktualni sezoni strup za moštva, ki naj bi se borila za naslov prvaka, saj je v prejšnjem krogu remiziral s Chelseajem, brez zadetkov pa se je pred tem razšel tudi s favoriziranim Arsenalom.

Tokrat smo zadetka sicer videli na obeh straneh, sinjemodri pa so po treh zaporednih porazih v vseh tekmovanjih vendarle vknjižili točko. V 14. minuti jih je v vodstvo povedel Bernardo Silva, Iliman Ndiaye pa je v 36. poskrbel za izenačenje in, kot se je izkazalo na koncu, za delitev točk. V drugem polčasu je izjemno priložnost za City zapravil Erling Haaland, ki nikakor ne najde poti iz strelske krize. Tokrat je njegovo namero ob strelu z bele točke prebral Jordan Pickford in poskrbel, da Norvežanov niz brez zadetka znaša štiri srečanja.

Erling Haaland ponovno ni imel svojega dne, zapravil je tudi enajstmetrovko. Foto: Guliverimage

Nov spodrsljaj Chelseaja

Chelsea si je, po spodrsljaju v prejšnjem krogu in remiju z Evertonom, tokrat privoščil poraz proti mestnemu tekmecu Fulhamu. Modri so sicer po golu Colea Palmerja povedli v 16. minuti, v izdihljajih tekme pa gostom dovolili popoln preobrat. V 82. minuti je za izenačenje poskrbel Harry Wilson, v 95. pa je za to, da je gredo točke na Craven Cottage poskrbel Rodrigo Muniz. Grešil je tudi Tottenham, ki je izgubil pri Nottoingam Forrestu, ki je trenutno tako celo tretji. Mož odločitve je bil Anthony Elanga, ki je mrežo Fraserja Forsterja zatresel v 28. minuti.

Bournemouth in Crystal Palace sta se razšla brez zadetkov, Newcastle pa je s 3:0 z goli Anthonyja Gordona (2. minuta), Alexandra Isaka (59.) in Joelintona v sodnikvem dodatku drugega polčasa ugnal Aston Villo. West Ham je z golom Jarroda Bowna v gosteh z 1:0 ugnal zadnji Southampton.

Manchester United je izgubil pri moštvu z dna lestvice. Foto: Guliverimage

United poražen pri volkovih, Liverpool do nove zmage

Manchester United se je po visokem porazu v prejšnjem krogu proti Bournemouthu skušal pobrati na gostovanju pri Wolvesih, a rdeči karton Bruna Fernandesa v 47. minuti so domači izkoristili z zadetkoma Matheusa Cunhe v 58,. ter Hwang Hee-Chana v deveti minuti sodnikovega dodatka.

Slab dan glavnih konkurentov za naslov je ponovno izkoristil Liverpool, ki je na domačem Anfieldu ugnal Leicester s 3:1. Po uvodnem šoku, ko je goste že v 6. minuti v vodstvo popeljal Jordan Ayew, so domači izenačili v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Natančen je bil Cody Gakpo, kmalu po prihodu nazaj na teren, tekla je 49. minuta, pa je Curtis Jones poskrbel za vodstvo domačih. Gakpo je sicer zabil še enkrat, a zadetek je bil po pregledu s sistemom Var razveljavljen. Reds so vseeno kasneje zabili še tretjič, v 82. minuti je še svoj 16. gol v sezoni zabil Mohamed Salah.

V petek bosta na sporedu še dve tekmi, med drugim bo Arsenal gostil predzadnji Ipswich.

Angleško prvenstvo, 18. krog:

Četrtek, 26. december:

Petek, 27. december:

Lestvica: