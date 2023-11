Pred derbijem pozivi, da kazen prejme tudi Man City

Že uvodna tekma 13. kroga premier lige bo derbi, saj se bosta v soboto ob 13.30 pomerili ekipi, ki sta pobrali zadnjih šest angleških lovorik: Manchester City pet in Liverpool, ki je bil najboljši v sezoni 2019/2020. Moštvi na vrhu lige trenutno loči le ena točka. V Angliji se sicer trenutno govori samo o kazni Evertonu zaradi kršenja finančnih pravil in zakaj te ne dobi tudi City.

V prejšnji sezoni je bil Manchester City precej boljši od Liverpoola, dobil je tudi obe medsebojni tekmi, to sezono pa se redsi vračajo med najboljše angleške ekipe. Sinjemodri imajo po 12 krogih devet zmag in 28 točk, rdeči pa osem zmag in točko manj. Pred dvema tednoma je City s Chelseajem igral 4:4, sploh prvič v trenerski karieri Pepa Guardiole se je zgodilo, da bi na isti tekmi obe ekipi dosegli po štiri gole ali več.

Everton je zdaj 19. Foto: Reuters Med reprezentančnim premorom je angleško premier ligo stresla kazen Evertonu. Zaradi domnevnih kršitev finančnih pravil, predvsem glede prihodkov in finančne vzdržnosti, je klub iz Liverpoola vodstvo lige kaznovalo z odvzemom 10 točk. Everton je tako zdrsnil na 19. mesto, saj ima zdaj samo še štiri točke. Trener Sean Dyche pravi, da bo bili šokirani. Everton v nedeljo igra proti Manchestru Unitedu.

Guardiola: Dokler nam ne dokažejo česa, smo nedolžni

Pep Guardiola Foto: AP / Guliverimage Kazen Evertonu je v javnosti sprožila val mnenj, da bi moral enako prejeti tudi Manchester City. In tako je moral Guardiola na novinarski konferenci več kot o Liverpoolu govoriti o tem, ali še verjame, da je City nedolžen. "Zakaj tega ne bi verjel?" je sprva dejal. O Evertonu ni želel govoriti. "Sprašujete me, kot da smo mi kaznovani. Dokler nam ne dokažejo česa, smo nedolžni. Vem, da bi si ljudje želeli, da smo kaznovani. Vem. To čutim." Dodaja, da tudi morebitna kazen na njegovo prihodnost na klopi Cityja ne bi imela nobenega vpliva.

Guardiola v petek še ni vedel, ali bo najboljši strelec ekipe Erling Haaland nared za sobotno tekmo. Izpustil je zadnjo reprezentančno.

Jürgen Klopp, trener Liverpoola, je govoril samo o sobotnem derbiju: "Ni dvoma, da bo to velika tekma. So najmočnejša ekipa na svetu zadnjih nekaj let. Torej so velik izziv za vsakega, tudi za nas. Ampak naredili bomo vse, da zmagamo."

