V 12. krogu angleškega prvenstva bo največ pozornosti deležen derbi med Manchestrom Cityjem in Tottenhamom (sobota 18.30), pred njim je Pep Guardiola prvič spregovoril o podaljšanju pogodbe. Že pred tem bo Arsenal gostil najprijetnejše presenečenje z začetka sezone, Nottingham Forest, krog pa bosta odprla Leicester in Chelsea. Vodilni Liverpool bo v nedeljo gostoval pri Southamptonu, medtem ko bo Manchester United prvo tekmo pod vodstvom novega trenerja Rubena Amorima odigral proti Ipswichu.

Manchester City bo poskušal zmanjšati zaostanek petih točk za vodilnim Liverpoolom, ko bo v soboto zvečer na stadionu Etihad gostil Tottenham. Tako Citizens kot Spurs se želijo vrniti na pravo pot, potem ko so pred reprezentančnim premorom doživeli poraz z 1:2 proti Brightonu oziroma Ipswich Townu. Omenjeni poraz Man Cityja v gosteh proti Brightonu pred štirinajstimi dnevi je Pepa Guardiolo prvič v njegovi slavni trenerski karieri obsodil na četrti zaporedni poraz, medtem ko sinjemodri niso izgubili toliko tekem zaporedoma v vseh tekmovanjih od leta 2006 (šest) pod nekdanjim šefom Stuartom Pearcom. Meščane čaka nova zahtevna naloga, saj so Tottenham premagali le na zadnjih treh od skupno desetih medsebojnih srečanjih, a Manchester City na Etihadu ni izgubil na zadnjih 52 tekmah v vseh tekmovanjih.

"Morda so štirje porazi razlog, da ne morem oditi"

Pep Guardiola je podpisal novo dveletno pogodbo. Foto: Reuters "Ne morem oditi. Enostavno. Ne vem zakaj. Morda so štirje porazi razlog, da ne morem oditi. Občutek sem imel, da si me klub še želi in zato smo podpisali," je dan pred tekmo prvič javno o podaljšanju sodelovanja s Cityjem govoril Pep Guardiola. Sinjemodri so v vseh tekmovanjih izgubili zadnje štiri tekme. "Mislim, da si z mojim štabom zaslužimo, da smo tu. Nočem biti aroganten, a takšna je resnica. Mislim, da si zaslužimo priložnost, da se po štirih porazih poberemo in obrnemo stanje." Dodajal je še, da res uživa v svoji službi, v delu glavnega trenerja Menchestra. In da se je na klub tako navezal, da b ga vodil tudi v drugi angleški ligi.

Debi za Amorima

Ruben Amorim bo v nedeljo prvič vodil Manchester United. Foto: Guliverimage V nedeljo pa debi na klopi Manchester Uniteda čaka Rubena Amorima, ki bo prvič vodil rdeče vrage potem, ko je na trenerskem mestu je zamenjal Nizozemca Erika ten Haga. Te čaka srečanje z Ipswichom. Amorim, ki je pred tem vodil Sporting, je s portugalskim klubom osvojil dva naslova portugalskega prvaka, s prvim je prekinil 19 let dolgo sušo lovorik v državnem prvenstvu pri zeleno-belih.

Krog bosta sicer v ponedeljek sklenila Newcastle in West Ham.

Angleško prvenstvo, 12. krog:

Sobota, 23. november:

Nedelja, 24. november:

Pondeljek, 25. november:

Lestvica: