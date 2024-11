Uradno: Guardiola podaljšal z Man Cityjem

Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiola je tudi uradno podaljšal pogodbo z angleškim prvakom Manchester Cityjem. Kot so sporočili iz kluba, je 53-letni Španec, ki bi se mu zdajšnja pogodba iztekla 1. julija prihodnje leto, sodelovanje podaljšal za dve leti - do 30. junija 2027, je poročala dpa.

Guardiola je City prevzel leta 2016 po izjemnih uspehih v vlogah igralca in trenerja pri Barceloni, bil je tudi trener Bayerna. Pri Cityju je osvojil šest naslovov državnega prvaka, pri čemer je v nizu štirih zaporednih.

Meščane je popeljal tudi do trojčka, zmage v državnem prvenstvu, pokalu FA in ligi prvakov leta 2023, obenem je osvojil tudi ligaški pokal med letoma 2018 in 2021. Trenutno je City drugi v domači ligi s petimi točkami zaostanka za Liverpoolom.

"Manchester City mi pomeni veliko. To je moja deveta sezona v klubu, skupaj smo doživeli marsikaj. Posebne občutke gojim do tega nogometnega kluba. Zato sem srečen, da bom ostal še dodatni dve sezoni," je dejal Guardiola.

Novica o podaljšanju pogodbe z Guardiolo pomeni veliko za klub, ki bo v kratkem izvedel, ali ga čaka kazen zaradi 115 domnevnih kršitev pravil elitne angleške lige. Pri Cityju sicer vztrajno zavračajo kakršno koli krivdo.